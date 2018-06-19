Заря прокомментировала слухи о переходе своего вратаря в Реал

Заря не раскрывает подробностей по поводу слухов о переходе Лунина в Реал

Генеральный директор Зари Сергей Рафаилов не подтвердил, но и не опроверг сообщения о том, что украинский голкипер команды Андрей Лунин станет игроком Реала.

Отвечая на вопрос Tribuna.com о том, правда ли, что 19-летний футболист перейдет в мадридскую команду, функционер отметил, что луганский клуб сообщит информацию.

"Вся информация в первую очередь появится на нашем официальном сайте, а потом уже в остальных местах", - заявил Рафаилов.

Сегодня СМИ стало известно, что Лунин подпишет контракт с мадридским Реалом.

Ранее генеральный директор луганчан Сергей Рафаилов заявил, что судьба футболиста определится в ближайшее время.

Перед этим появилась информация, что мадридский Реал включился в борьбу за приобретение вратаря Зари и сборной Украины Андрея Лунина.