Заря поторопила итальянский клуб по поводу трансфера вратаря сборной Украины - СМИ

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Интер уже подыскивает варианты для аренды игрока в другой итальянский клуб для получения украинцем игровой практики

Интер уже подыскивает варианты для аренды игрока в другой итальянский клуб для получения украинцем игровой практики

Голкипер Зари в скором времени может официально перейти в миланский Интер.

По сообщениям портала fcinter1908, Заря попросила Интер поторопиться и завершить трансфер в ближайшее время. В противном случае украинский клуб начнет рассматривать другие предложения.

В свою очередь, Интер уже подыскивает варианты для аренды игрока в другой клуб Серии А. Потенциальным вариантом для аренды игрока является Болонья. 

Руководство миланцев понимает, что Лунину будет тяжело соперничать с основным вратарем команды Самиром Хандановичем и намерено отправить игрока в аренду, где он мог бы набраться опыта.

Ранее СМИ узнали, что Лунин предпочел Интер другому итальянскому клубу, Ювентусу, а также лондонскому Арсеналу, так как проект развития миланского клуба показался ему наиболее перспективным.

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