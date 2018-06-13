Заря отреагировала на слухи о переходе своего вратаря в Реал

Генеральный директор Зари Сергей Рафаилов отреагировал на слухи, согласно которым на вратаря команды Андрея Лунина претендует мадридский Реал.

Как сообщил функционер в интервью Footboom, он пока не может точно сказать, кто покинет луганский клуб в летнее межсезонье. В то же время, он заверил, что интерес к Лунину проявляют многие европейские клубы.

"Ведет ли Реал переговоры с Зарей по трансферу Лунина? У кого эта новость появилась, у того и спрашивайте. Я не комментирую подобную информацию.

Что касается Наполи, то мы ведем переговоры не только с ними, а и с другими клубами. Луниным интересуются многие европейские команды", - сказал Рафаилов.

Накануне появилась информация, что мадридский Реал включился в борьбу за приобретение вратаря Зари и сборной Украины Андрея Лунина.

Ранее СМИ узнали, что итальянский Наполи получил добро на покупку вратаря сборной Украины за 8 млн евро.

Перед этим медиа писали, что миланский Интер стал фаворитом на подписание Лунина. Позже появилась информация, что переход Лунина в Интер может не состояться из-за желания отца и одновременно агента спортсмена, Алексея Лунина, получить как можно большую сумму за футболиста.

Недавно журналист телеканалов Футбол 1/2 Игорь Бурбас сообщил об отказе Зари продавать Интеру вратаря за 5 млн евро.

В то же время, также сообщалось, что Ливерпуль имеет наилучшие шансы подписать голкипера Зари и сборной Украины Андрея Лунина.