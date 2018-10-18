18 октября 2018, четверг

Заря обвинила Шахтер в задаче ее "задушить"

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Рафаилов считает, что Шахтер не хочет конкуренции со стороны Зари
Фото: ФК Заря

Рафаилов считает, что Шахтер не хочет конкуренции со стороны Зари

Генеральный директор Зари Сергей Рафаилов заявил о том, что Шахтер хочет не допустить конкуренции со стороны луганского клуба.

Отвечая на вопрос в интервью Football Hub о том, не думает ли он, что чемпион Украины может "задушить" луганскую команду, поскольку у того больше ресурсов, функционер этого не исключил.

"Я даже больше знаю – в этом чемпионате такая задача поставлена", - добавил Рафаилов.

Генеральный директор Зари выразил убеждение, что Шахтер не хочет конкуренции, поскольку попадание в групповой этап Лиги чемпионов приносит деньги, кроме того, повышается интерес к футболистам клуба.

"Какая конкуренция? Кому она нужна? Беда в том, что через два-три года команды из Украины не будут попадать напрямую в группу Лиги чемпионов", - считает Рафаилов.

В том же интервью генеральный директор Зари заявил о том, что капитан Реала Серхио Рамос выступал против перехода экс-вратаря луганского клуба Андрея Лунина, но тот перешел в испанский гранд, поскольку этого хотел президент Флорентино Перес.

Украина 2020. Экономика

Не пропустите! 18 октября, состоится лекция НВ «Экономика 2020». Новый курс или старые реформы? Приватизация или откаты? Доллар по 8 или 50? Рост или дефолт? Спикеры: Андрей Коболев, Виктор Пинзеник, Оксана Маркарова, Ольга Гуцал.

Попасть на лекцию
Ukraine-2020
Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Футбол ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове