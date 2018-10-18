Заря обвинила Шахтер в задаче ее "задушить"

Рафаилов считает, что Шахтер не хочет конкуренции со стороны Зари

Генеральный директор Зари Сергей Рафаилов заявил о том, что Шахтер хочет не допустить конкуренции со стороны луганского клуба.

Отвечая на вопрос в интервью Football Hub о том, не думает ли он, что чемпион Украины может "задушить" луганскую команду, поскольку у того больше ресурсов, функционер этого не исключил.

"Я даже больше знаю – в этом чемпионате такая задача поставлена", - добавил Рафаилов.

Генеральный директор Зари выразил убеждение, что Шахтер не хочет конкуренции, поскольку попадание в групповой этап Лиги чемпионов приносит деньги, кроме того, повышается интерес к футболистам клуба.

"Какая конкуренция? Кому она нужна? Беда в том, что через два-три года команды из Украины не будут попадать напрямую в группу Лиги чемпионов", - считает Рафаилов.

В том же интервью генеральный директор Зари заявил о том, что капитан Реала Серхио Рамос выступал против перехода экс-вратаря луганского клуба Андрея Лунина, но тот перешел в испанский гранд, поскольку этого хотел президент Флорентино Перес.