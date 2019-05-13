Запретили подходить к кубку. Зинченко прокомментировал завоевание чемпионства с Манчестер Сити
Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко высказался по поводу выигрыша титула чемпиона Англии вместе с Манчестер Сити.
В комментарии программе Великий футбол на телеканале Футбол 1/2 игрок поблагодарил за поздравления и признался, что не может передать эмоции словами.
"Цел ли кубок? Мне запретили к нему подходить", - пошутил Зинченко.
Полузащитник поднимал кубок после чемпионского матча в Брайтоне, а также отпраздновал вместе с командой завоевание титула по приезде в Манчестер, где для этого на клубном стадионе была организована церемония ее чествования.
В прошлом сезоне, когда Сити также выиграл Премьер-лигу, Зинченко уронил кубок на землю.
Манчестер Сити завоевал чемпионский титул английской Премьер-лиги (АПЛ), несмотря на ошибку своего украинского защитника в гостевом матче против Брайтона, который в итоге был повержен со счетом 4:1.