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Запретили подходить к кубку. Зинченко прокомментировал завоевание чемпионства с Манчестер Сити

Сегодня, 15:41
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Запретили подходить к кубку. Зинченко прокомментировал завоевание чемпионства с Манчестер Сити - фото

Reuters/John Sibley

Зинченко (слева) второй раз кряду стал чемпионом Англии

Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко высказался по поводу выигрыша титула чемпиона Англии вместе с Манчестер Сити.

В комментарии программе Великий футбол на телеканале Футбол 1/2 игрок поблагодарил за поздравления и признался, что не может передать эмоции словами.

"Цел ли кубок? Мне запретили к нему подходить", - пошутил Зинченко.

Полузащитник поднимал кубок после чемпионского матча в Брайтоне, а также отпраздновал вместе с командой завоевание титула по приезде в Манчестер, где для этого на клубном стадионе была организована церемония ее чествования.

В прошлом сезоне, когда Сити также выиграл Премьер-лигу, Зинченко уронил кубок на землю.

Манчестер Сити завоевал чемпионский титул английской Премьер-лиги (АПЛ), несмотря на ошибку своего украинского защитника в гостевом матче против Брайтона, который в итоге был повержен со счетом 4:1.

Теги:   Манчестер Сити Александр Зинченко Английская Премьер-лига Футбол

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