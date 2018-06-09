Заместитель Кличко опроверг информацию о дорогих отелях во время финала ЛЧ в Киеве

Все номера в столичных гостиницах раскупили еще за полгода до матча по ценам, согласованным с УЕФА -Резников

Заместитель мэра Киева Виталия Кличко Алексей Резников назвал неправдивой информацию о высоких ценах на апартаменты в столичных гостиницах в ночь финала Лиги чемпионов.

По его словам все номера раскупили еще за полгода до матча по ценам, согласованным с УЕФА, и с разрешенными надбавками отельерам. Резников рассказал, что наблюдал как одновременно на двух сайтах появились две одинаковые новости. Разница между ними была лишь в том, что одни писали о недовольных испанских болельщиках, которые отказываются ехать в Киев из-за высоких цен на жильё, а вторые об английских.

"На букинге появляются пять номеров по 200-300 тысяч - какие-то апартменсы на Голосеево, Нивках, и держатся в топе сайта. Думаете, кто их арендовал за такие деньги? Это обычный информационный вброс. Мы были к нему готовы ", - рассказал Резников в интервью Glavcom.ua.

Заместитель мэра столицы уверяет, что с подобными случаями уже сталкивались, когда готовились к Евровидению в прошлом году. К тому же, продолжает он, на специальных закрытых заседаниях правоохранители и спецслужбы предупреждали, что в недружественного северного соседа стоит задача максимально все опорочить.

Ранее было известно, что цены на гостиничные номера в столице в дни проведения финала Лины Чемпионов стали очень высокими. Болельщики Ливерпуля даже требовали УЕФА вмешаться в ценовую политику на жилье в Киеве в ночь финала ЛЧ-2018.