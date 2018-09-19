19 сентября 2018, среда

Забрали последнее из детства. Реакция соцсетей на старт группового этапа Лиги чемпионов

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Интер вернулся в Лигу чемпионов победой над Тоттенхэмом

Интер вернулся в Лигу чемпионов победой над Тоттенхэмом

НВ показывает самые яркие записи футбольных болельщиков и экспертов в соцсетях по поводу старта группового этапа Лиги чемпионов-2018/19.

"Неймар помогает ПСЖ обороняться"

Напомним, ранее в матчах группы B Барселона на своем поле разгромила ПСВ, а Интер на последних секундах вырвал победу над Тоттенхэмом.

В центральном матче всего первого тура Лиги чемпионов Ливерпуль на своем поле обыграл ПСЖ.

НВ

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