Забрали последнее из детства. Реакция соцсетей на старт группового этапа Лиги чемпионов

Интер вернулся в Лигу чемпионов победой над Тоттенхэмом

НВ показывает самые яркие записи футбольных болельщиков и экспертов в соцсетях по поводу старта группового этапа Лиги чемпионов-2018/19.

Это не справедливая победа Ливерпуля, а справедливое поражение ПСЖ. #LIVPSG — Oleksandr Panchuk (@panchuk1) 18 сентября 2018 г.

А Наполи тем временем самоустранился из борьбы за плей-офф в первом туре. Люблю Карло, но он не современен, увы. Сейчас нельзя курить на лавочке, надеясь, что "игроки и так все сами знают". — Oleksandr Panchuk (@panchuk1) 18 сентября 2018 г.

Матчи Лиги чемпионов начинаются теперь не в 45 минут, а в ровно – в 00. Последнее из детства забирают — Gleb Chernyavskiy (@glebke) 18 сентября 2018 г.

#LFCPSG Як Ліверпуль, так і ПСЖ - просто шикарний футбол — Vasyl Pekhno (@v_pekhno) 18 сентября 2018 г.

Такой фильм в сине-гранатовых цветах уже приходилось видеть. Месси на групповом раунде уничтожает все живое, после чего в плей-офф Барселона умудряется пробивать новое дно. — Сергей Куванжи (@sergiokuvanzhi) 18 сентября 2018 г.

Интер вернулся в Лигу чемпионов Победа имени тифози нерадзурри. Если бы не их сумасшедшие эмоции, этой победы наверняка не было бы. Красавцы, какие же красавцы, а — Дмитрий Жичкин (@zhichkin23) 18 сентября 2018 г.

Позорный пенальти в Гельзенкирхене. Правда, не в первый раз уже там. — Кирилл Дементьев (@llirik2000) 18 сентября 2018 г.

Классический Тоттенхэм. — Ivan Gromikov (@gromikov) 18 сентября 2018 г.

Мессі у "Барсі" – це книжка, яку прочитав безліч разів й все одно захопленно завмираєш, коли відкриваєш її знову. — Dmytro Dzhulai (@dmytrodzhulai) 18 сентября 2018 г.

Neymar helping the PSG team in defence...pic.twitter.com/mPJa21RZUu — Troll Football (@TrollFootball) 18 сентября 2018 г.

"Неймар помогает ПСЖ обороняться"

Епічний футбол на Анфілді та заслужена перемога Ліверпуля! Фірміно, звісно, топ, але я просто кайфував від гри Вейналдума. Well done, lads! — Вадим Скічко (@VadymSkichko) 18 сентября 2018 г.

Напомним, ранее в матчах группы B Барселона на своем поле разгромила ПСВ, а Интер на последних секундах вырвал победу над Тоттенхэмом.

В центральном матче всего первого тура Лиги чемпионов Ливерпуль на своем поле обыграл ПСЖ.

НВ