Забрали последнее из детства. Реакция соцсетей на старт группового этапа Лиги чемпионов

НВ показывает самые яркие записи футбольных болельщиков и экспертов в соцсетях по поводу старта группового этапа Лиги чемпионов-2018/19.
Это не справедливая победа Ливерпуля, а справедливое поражение ПСЖ. #LIVPSG— Oleksandr Panchuk (@panchuk1) 18 сентября 2018 г.
А Наполи тем временем самоустранился из борьбы за плей-офф в первом туре. Люблю Карло, но он не современен, увы. Сейчас нельзя курить на лавочке, надеясь, что "игроки и так все сами знают".— Oleksandr Panchuk (@panchuk1) 18 сентября 2018 г.
Матчи Лиги чемпионов начинаются теперь не в 45 минут, а в ровно – в 00. Последнее из детства забирают— Gleb Chernyavskiy (@glebke) 18 сентября 2018 г.
#LFCPSG Як Ліверпуль, так і ПСЖ - просто шикарний футбол— Vasyl Pekhno (@v_pekhno) 18 сентября 2018 г.
Такой фильм в сине-гранатовых цветах уже приходилось видеть. Месси на групповом раунде уничтожает все живое, после чего в плей-офф Барселона умудряется пробивать новое дно.— Сергей Куванжи (@sergiokuvanzhi) 18 сентября 2018 г.
Интер вернулся в Лигу чемпионов Победа имени тифози нерадзурри. Если бы не их сумасшедшие эмоции, этой победы наверняка не было бы. Красавцы, какие же красавцы, а— Дмитрий Жичкин (@zhichkin23) 18 сентября 2018 г.
Позорный пенальти в Гельзенкирхене. Правда, не в первый раз уже там.— Кирилл Дементьев (@llirik2000) 18 сентября 2018 г.
Классический Тоттенхэм.— Ivan Gromikov (@gromikov) 18 сентября 2018 г.
Мессі у "Барсі" – це книжка, яку прочитав безліч разів й все одно захопленно завмираєш, коли відкриваєш її знову.— Dmytro Dzhulai (@dmytrodzhulai) 18 сентября 2018 г.
Neymar helping the PSG team in defence...pic.twitter.com/mPJa21RZUu— Troll Football (@TrollFootball) 18 сентября 2018 г.
"Неймар помогает ПСЖ обороняться"
Епічний футбол на Анфілді та заслужена перемога Ліверпуля! Фірміно, звісно, топ, але я просто кайфував від гри Вейналдума. Well done, lads!— Вадим Скічко (@VadymSkichko) 18 сентября 2018 г.
Напомним, ранее в матчах группы B Барселона на своем поле разгромила ПСВ, а Интер на последних секундах вырвал победу над Тоттенхэмом.
В центральном матче всего первого тура Лиги чемпионов Ливерпуль на своем поле обыграл ПСЖ.
НВ
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