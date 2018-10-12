Забил Болт. Легендарный легкоатлет провел первые голы в профессиональном футболе - видео

Легендарный легкоатлет Усэйн Болт забил свои первые мячи в профессиональном футболе.
Ямайский спортсмен сыграл в основном составе австралийского клуба Сентрал Кост Мэринерс против Макартур Саут Вест Юнайтед в товарищеском матче, который завершился победой 4:0.
32-летнему игроку удалось отметиться двумя голами. Сперва он убежал от защитников и пробил в ближний угол, а затем подкараулил ошибку оборонца соперника и поразил пустые ворота.
Here it is, @usainbolt, the footballer, scores his maiden Mariners goal. What a moment! Don't think limits! ⚡️ #SWSvCCM #CCMFC ????@FOXFOOTBALL pic.twitter.com/X7zrqmrYCZ— Central Coast Mariners (@CCMariners) 12 октября 2018 г.
BOLT HAS HIS BRACE! ⚡️— Central Coast Mariners (@CCMariners) 12 октября 2018 г.
That's two goals tonight for @usainbolt!! What a moment in sport, don't think limits! #CCMFC ???? @FOXFOOTBALL pic.twitter.com/0NeIH9i49V
Болт дебютировал в профессиональном футболе 31 августа. Тогда восьмикратный олимпийский чемпион и 11-кратный чемпион мира в легкой атлетике вышел на замену в поединке против Сентрал Кост Селект. Он выступает на позиции левого полузащитника.
Карьеру бегуна спортсмен закончил в августе 2017 года после травмы на чемпионате мира в Лондоне. После этого действующий рекордсмен в беге на дистанции 100 и 200 метров решил попробовать себя в футболе.
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