12 октября 2018, пятница

Забил Болт. Легендарный легкоатлет провел первые голы в профессиональном футболе - видео

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Болт забил два мяча в составе Сентрал Кост Мэринерс

Болт забил два мяча в составе Сентрал Кост Мэринерс

Легендарный легкоатлет Усэйн Болт забил свои первые мячи в профессиональном футболе.

Ямайский спортсмен сыграл в основном составе австралийского клуба Сентрал Кост Мэринерс против Макартур Саут Вест Юнайтед в товарищеском матче, который завершился победой 4:0.

32-летнему игроку удалось отметиться двумя голами. Сперва он убежал от защитников и пробил в ближний угол, а затем подкараулил ошибку оборонца соперника и поразил пустые ворота.

Болт дебютировал в профессиональном футболе 31 августа. Тогда восьмикратный олимпийский чемпион и 11-кратный чемпион мира в легкой атлетике вышел на замену в поединке против Сентрал Кост Селект. Он выступает на позиции левого полузащитника.

Карьеру бегуна спортсмен закончил в августе 2017 года после травмы на чемпионате мира в Лондоне. После этого действующий рекордсмен в беге на дистанции 100 и 200 метров решил попробовать себя в футболе.

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