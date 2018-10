Забил Болт. Легендарный легкоатлет провел первые голы в профессиональном футболе - видео

Легендарный легкоатлет Усэйн Болт забил свои первые мячи в профессиональном футболе.

Ямайский спортсмен сыграл в основном составе австралийского клуба Сентрал Кост Мэринерс против Макартур Саут Вест Юнайтед в товарищеском матче, который завершился победой 4:0.

32-летнему игроку удалось отметиться двумя голами. Сперва он убежал от защитников и пробил в ближний угол, а затем подкараулил ошибку оборонца соперника и поразил пустые ворота.

