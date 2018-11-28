За три минуты до потери шансов на плей-офф. Реакция соцсетей на победу Шахтера над Хоффенхаймом в Лиге чемпионов

НВ собрал самые интересные высказывания футбольных болельщиков и экспертов по поводу победы Шахтера над Хоффенхаймом в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов.

Это был невероятный матч.Качали друг друга нехило.До рвоты старались победить.Но наши все же лучше.Холодная ярость и крепость духа уложила на лопатки немцев.#ХоффенхаймШахтер — George Fateev (@ApostolGeorgeUA) 27 ноября 2018 г.

Шахтар порадував на фіналі гри. Хоча другий тайм викликає багато запитань pic.twitter.com/fnB5OXchQ8 — Роман Бебех (@roman_bebekh) 27 ноября 2018 г.

Shakhtar's last 22 Champions League goals by country of birth of their goalscorer:



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Samba in Ukraine. pic.twitter.com/STKdDMmVKl — Squawka Football (@Squawka) 27 ноября 2018 г.

Браво @FCShakhtar ! Були за три хвилини від втрати шансів на продовження боротьби за вихід у плей-офф ЛЧ, але вирвали перемогу, і тепер фінал 2018 року гратимуть з Ліоном! — Кирило Круторогов (@Krutorogov) 27 ноября 2018 г.

Наши, донбасские парни в Германии сегодня.



Флаг украинского флота, украинского Донбасса, баннеры в честь парней, которые отдали жизнь ради своей страны



Всех с победой. Хоть какая-то радость за последнее время pic.twitter.com/NrvnaWZR9H — східний (@zapadenskiy) 27 ноября 2018 г.

Божевільний матч Хоффенхайм-ШД! Там і 5:5 могли зіграти. Добре, що не нічия. ШД гросмейстерськи терпів, транжирив, але забив в ідеальний момент. Тепер все в їхніх руках. І ногах Марлоса — Serhiy Herts (@serhiy_herts) 27 ноября 2018 г.

Шахтеру нужно побеждать Лион в последнем туре. Вся надежна на морозы, потому как Лион до сих пор ни разу не проиграл в группе, где есть Сити. — Андрей Колесник (@and_kolesnik) 27 ноября 2018 г.

#UCL #HOFSHK 2:3! Вот такие матчи и держат огромную аудиторию в футболе! Это было волнительно, напряженно, интересно. Браво, Тайсон! Отлично, Шахтёр! Много ошибок, проблем и трудностей. Но команда смогла выиграть в труднейшем матче. — Roman (@rri_twit) 27 ноября 2018 г.

Напомним, в пятом туре группового раунда Лиги чемпионов Шахтер со счетом 3:2 в концовке матча переиграл на выезде немецкий Хоффенхайм.

НВ