28 ноября 2018, среда

За три минуты до потери шансов на плей-офф. Реакция соцсетей на победу Шахтера над Хоффенхаймом в Лиге чемпионов

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Тайсон оформил дубль в матче против Хоффенхайма

Тайсон оформил дубль в матче против Хоффенхайма

НВ собрал самые интересные высказывания футбольных болельщиков и экспертов по поводу победы Шахтера над Хоффенхаймом в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов.

Напомним, в пятом туре группового раунда Лиги чемпионов Шахтер со счетом 3:2 в концовке матча переиграл на выезде немецкий Хоффенхайм.

НВ

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