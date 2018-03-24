За сборную Украины дебютировал самый молодой вратарь в истории команды

Вратарь Зари Андрей Лунин, который дебютировал за сборную Украины в товарищеском матче против Саудовской Аравии, стал самым молодым голкипером в истории национальной команды.

Как сообщает Команда №1, украинец провел матч в Марбелье в возрасте 19 лет и 40 дней. Предыдущий рекорд принадлежал Максиму Ковалю, который сыграл первый матч за сборную в 19 лет и 174 дня, далее расположился Александр Шовковский (19 лет 315 дней).

Если брать показатели возраста вместе с полевыми игроками, то Лунин расположился на седьмом месте. Самым молодым дебютантом сборной Украины остается Сергей Ребров (18 лет 24 дня).

Сборная Украины сыграла вничью 1:1 с Саудовской Аравией в своем первом матче в 2018 году.