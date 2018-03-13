Двое игроков Шахтера попали на радар итальянского гранда - СМИ

Спортивный директор Интера Пьеро Аусилио посетит сегодняшнюю встречу Рома - Шахтер в 1/8 финала Лиги чемпионов, чтобы посмотреть за игрой атакующих полузащитников горняков - Марлоса и Бернарда, сообщает Goal.com, ссылаясь на Tuttosport.

Интер нуждается в усилении флангов атаки, поскольку руководство клуба недовольно выступлениями Ивана Перишича и Антонио Кандревы. Также нерадзурри заинтересованы в приобретении вингера Тоттенхэма Эрика Ламелы.

Источник сообщает, что особое внимание будет уделено Бернарду, ведь его контракт истекает летом - на прошлой неделе игрок отказался продлевать контракт с донецкой командой. Таким образом, итальянская команда сможет получить игрока бесплатно.

Контракт Марлоса истекает летом 2019 года, и это осложняет потенциальные переговоры с Шахтером. Тем не менее, Интер привлекает высокий уровень выступлений игрока (16 голов в 30 поединках).

Ранее сообщалось, что Бернард ведет переговоры с клубами из Англии, Италии и Китая.