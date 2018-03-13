Двое игроков Шахтера попали на радар итальянского гранда - СМИ

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Марлоса Интеру будет заполучить сложнее из-за контракта игрока

Марлоса Интеру будет заполучить сложнее из-за контракта игрока

Спортивный директор Интера Пьеро Аусилио посетит сегодняшнюю встречу Рома - Шахтер в 1/8 финала Лиги чемпионов, чтобы посмотреть за игрой атакующих полузащитников горняков - Марлоса и Бернарда, сообщает Goal.com, ссылаясь на Tuttosport. 

Интер нуждается в усилении флангов атаки, поскольку руководство клуба недовольно выступлениями Ивана Перишича и Антонио Кандревы. Также нерадзурри заинтересованы в приобретении вингера Тоттенхэма Эрика Ламелы.

Источник сообщает, что особое внимание будет уделено Бернарду, ведь его контракт истекает летом - на прошлой неделе игрок отказался продлевать контракт с донецкой командой. Таким образом, итальянская команда сможет получить игрока бесплатно. 

Контракт Марлоса истекает летом 2019 года, и это осложняет потенциальные переговоры с Шахтером. Тем не менее, Интер привлекает высокий уровень выступлений игрока (16 голов в 30 поединках).

Ранее сообщалось, что Бернард ведет переговоры с клубами из Англии, Италии и Китая.

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Футбол ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове