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Ювентус впервые за пять лет проиграл в Кубке Италии

Сегодня, 02:25
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EPA

Ювентус вылетел из Кубка Италии

В четвертьфинальном матче Кубка Италии Аталанта разгромила Ювентус со счетом 3:0. 

Как сообщает Tribuna.com, для туринского клуба это поражение в национальном Кубке стало первым с сезона-2013/14 – тогда поражение Ювентусу также в четвертьфинале нанесла Рома (0:1).

В составе победителей дубль оформил колумбийский нападающий Дуван Сапата, еще один мяч на свой счет записал бельгийский защитник Тимоти Кастань. 

Таким образом, Аталанта вышла в полуфинал турнира, а Ювентус из Кубка Италии вылетел.

Атланта - Ювентус - 3:0

Голи: Кастань, 37, Сапата, 39, 86

Соперником Аталанты в полуфинале станет Фиорентина, обыгравшая Рому (7:1).

Теги:   Футбол Чемпионат Италии ФК Ювентус

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