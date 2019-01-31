Ювентус впервые за пять лет проиграл в Кубке Италии Сегодня, 02:25 358 Цей матеріал також доступний українською EPA Ювентус вылетел из Кубка Италии EPA

В четвертьфинальном матче Кубка Италии Аталанта разгромила Ювентус со счетом 3:0.

Как сообщает Tribuna.com, для туринского клуба это поражение в национальном Кубке стало первым с сезона-2013/14 – тогда поражение Ювентусу также в четвертьфинале нанесла Рома (0:1).

В составе победителей дубль оформил колумбийский нападающий Дуван Сапата, еще один мяч на свой счет записал бельгийский защитник Тимоти Кастань.

Таким образом, Аталанта вышла в полуфинал турнира, а Ювентус из Кубка Италии вылетел.



Атланта - Ювентус - 3:0

Голи: Кастань, 37, Сапата, 39, 86

Соперником Аталанты в полуфинале станет Фиорентина, обыгравшая Рому (7:1).

