Ювентус впервые за пять лет проиграл в Кубке Италии
В четвертьфинальном матче Кубка Италии Аталанта разгромила Ювентус со счетом 3:0.
Как сообщает Tribuna.com, для туринского клуба это поражение в национальном Кубке стало первым с сезона-2013/14 – тогда поражение Ювентусу также в четвертьфинале нанесла Рома (0:1).
В составе победителей дубль оформил колумбийский нападающий Дуван Сапата, еще один мяч на свой счет записал бельгийский защитник Тимоти Кастань.
Таким образом, Аталанта вышла в полуфинал турнира, а Ювентус из Кубка Италии вылетел.
Атланта - Ювентус - 3:0
Голи: Кастань, 37, Сапата, 39, 86
Соперником Аталанты в полуфинале станет Фиорентина, обыгравшая Рому (7:1).