Ювентус в восьмой раз кряду выиграл чемпионат Италии Сегодня, 21:44 1801 Цей матеріал також доступний українською REUTERS/Massimo Pinca Ювентус стал чемпионом Италии за пять туров до конца сезона REUTERS/Massimo Pinca

Ювентус победил Фиорентину и за пять туров до завершения Серии А в восьмой раз кряду завоевал титул чемпиона Италии.



Туринский клуб принимал на своем поле Фиорентину и пропустил уже на 6-й минуте после гола Николы Миленковича.

В конце первого тайма хозяева восстановили равновесие, когда после передачи от Миралема Пьянича взятием ворот отметился Алекс Сандро.

На 53-й минуте Ювентус установил ставший окончательным счет 2:1 благодаря автоголу Хермана Пеццельи. Тем самым клуб установил неотыгрываемый отрыв в 20 очков.

В еще одном матче дня Милан не сумел победить Парму, сыграв 1:1, из-за чего рискует потерять место в зоне Лиги чемпионов, если Рома обыграет на выезде Интер.

Результаты 33-го тура Серии А:

Ювентус — Фиорентина 2:1

Голы: Алекс Сандро, 37, Пеццелья, 65 (в свои ворота) — Миленкович, 6

Парма — Милан 1:1

Голы: Алвеш, 87 — Кастильехо, 69

Лацио – Кьево 1:2

Голы: Кайседо, 67 – Виньято, 49, Хетемай, 51

Дженоа – Торино 0:1

Гол: Ансальди, 58

Болонья – Сампдория 3:0

Голы: Тонелли, 54 (в свои ворота), Пульгар, 69, Орсолини, 83

Эмполи – СПАЛ 2:4

Голы: Капуто, 22, Траоре, 47 — Петанья, 38 (с пенальти), 60, Флоккари, 44, Антенуччи, 88

Удинезе – Сассуоло 1:1

Голы: Лирола, 80 (автогол) — Сенси, 31

Кальяри – Фрозиноне 1:0

Гол: Жоао Педро, 27 (с пенальти)

Турнирная таблица

Фото: MyScore.com.ua

Посреди недели в ответном поединке четвертьфинала Лиги чемпионов Аякс сенсационно на выезде переиграл Ювентус со счетом 2:1 и вышел в полуфинал Лиги чемпионов.

НВ