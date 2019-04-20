Ювентус в восьмой раз кряду выиграл чемпионат Италии
Ювентус победил Фиорентину и за пять туров до завершения Серии А в восьмой раз кряду завоевал титул чемпиона Италии.
Туринский клуб принимал на своем поле Фиорентину и пропустил уже на 6-й минуте после гола Николы Миленковича.
В конце первого тайма хозяева восстановили равновесие, когда после передачи от Миралема Пьянича взятием ворот отметился Алекс Сандро.
На 53-й минуте Ювентус установил ставший окончательным счет 2:1 благодаря автоголу Хермана Пеццельи. Тем самым клуб установил неотыгрываемый отрыв в 20 очков.
В еще одном матче дня Милан не сумел победить Парму, сыграв 1:1, из-за чего рискует потерять место в зоне Лиги чемпионов, если Рома обыграет на выезде Интер.
Результаты 33-го тура Серии А:
Ювентус — Фиорентина 2:1
Голы: Алекс Сандро, 37, Пеццелья, 65 (в свои ворота) — Миленкович, 6
Парма — Милан 1:1
Голы: Алвеш, 87 — Кастильехо, 69
Лацио – Кьево 1:2
Голы: Кайседо, 67 – Виньято, 49, Хетемай, 51
Дженоа – Торино 0:1
Гол: Ансальди, 58
Болонья – Сампдория 3:0
Голы: Тонелли, 54 (в свои ворота), Пульгар, 69, Орсолини, 83
Эмполи – СПАЛ 2:4
Голы: Капуто, 22, Траоре, 47 — Петанья, 38 (с пенальти), 60, Флоккари, 44, Антенуччи, 88
Удинезе – Сассуоло 1:1
Голы: Лирола, 80 (автогол) — Сенси, 31
Кальяри – Фрозиноне 1:0
Гол: Жоао Педро, 27 (с пенальти)
Турнирная таблица
Посреди недели в ответном поединке четвертьфинала Лиги чемпионов Аякс сенсационно на выезде переиграл Ювентус со счетом 2:1 и вышел в полуфинал Лиги чемпионов.
НВ