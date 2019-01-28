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Три кита прорыва

Ювентус увеличил отрыв от Наполи. Результаты чемпионата Италии

Сегодня, 01:34
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EPA

Точный удар Роналду с пенальти принес Ювентусу победу над Лацио

В итальянской Серии А прошли матчи 21-го тура.

Занимающий второе место в турнирной таблице Наполи потерял очки в гостевом поединке против Милана, сыграв 0:0, что позволило лидеру Ювентусу увеличить отрыв до 11 баллов.

Гегемон Серии А и сам мог недосчитаться зачетных пунктов на выезде против Лацио. Хозяева открыли счет на исходе часа игры после автогола Эмре Джана, но пропустили на 74-й и 88-й минутах от Жоау Канселу и Криштиану Роналду (с пенальти), в результате чего уступили.

Воспользовавшись осечкой Милана, на четвертое место в зону Лиги чемпионов имела шанс подняться Рома, но упустила победу против Аталанты в гостях, хотя вела 3:0. 

На голы Эдина Джеко (дважды) и Стефана Эль Шаарави бергамаски ответили точными ударами Тимоти Кастаня, Рафаэла Толоя и Даниэля Сапаты.

Также примечательно поражение третьей команды первенства Интера, который на выезде уступил Торино - единственный мяч в поединке забил Армандо Иццо.

Результаты 21-го тура Серии А:

Милан - Наполи 0:0

Лацио — Ювентус 1:2
ГолыДжан, 59 (в свои ворота) — Канселу, 74, Роналду, 88 (с пенальти)

Аталанта - Рома 3:3

Голы: Кастань, 44, Толой, 59, Сапата, 71 – Джеко, 3, 33, Эль Шаарави, 40

Торино - Интер 1:0

Гол: Иццо, 35

Сампдория — Удинезе 4:0
Голы: Квальярелла, 33, (с пенальти), 56, (с пенальти), Линетти, 68, Габбьядини, 78

Сассуоло – Кальяри 3:0 
Голы: Локателли, 9, Эль Бабакар, 45+4 (с пенальти), Матри, 87

Кьево – Фиорентина 3:4

Голы: Степински, 38, Пеллиссье, 60, (с пенальти), Джорджевич, 89 – Муриэль, 4, Бенасси, 26, Кьеза, 79, 86

Парма – СПАЛ 2:3

ГолыИнглезе, 11, (с пенальти), 53 – Валоти, 70, Петанья, 75, Фарес, 87

Болонья – Фрозиноне 0:4

Голы: Гильоне, 18, Чиано, 21, 75, Пинамонти, 52

Турнирная таблица:

Фото: Таблица сайта MyScore.com.ua

В прошлом туре Ювентус принимал на своем поле Кьево и разгромил его с результатом 3:0, несмотря на незабитый Криштиану Роналду пенальти.

НВ

Теги:   Фиорентина ФК Кьево Лацио ФК Рома ФК Милан ФК Интер ФК Наполи ФК Ювентус Чемпионат Италии Серия А Футбол

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