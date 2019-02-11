Ювентус увеличил отрыв, Интер вернулся к победам. Результаты чемпионата Италии
В итальянской Серии А состоялись матчи 23-го тура.
Действующий чемпион и лидер первенства Ювентус вернулся к победам после двух кряду безвыигрышных матчей, разгромив на выезде Сассуоло - 3:0.
Гости открыли счет на 23-й минуте, когда отличился Сами Хедира. Во второй раз туринцам удалось забить на 70-м обороте секундной стрелки после точно удара Криштиану Роналду.
Португальский бомбардир больше не забивал, но сумел записать в свой актив голевую передачу, ассистировав Эмре Джану на 86-й минуте.
Тем самым Ювентус уже на 11 очков оторвался от своего главного преследователя Наполи, который оступился на выезде против Фиорентины - 0:0.
Безвыигрышная серия Интера, который занимает третью строчку, прервалась на четырех поединках во всех турнирах благодаря единственному голу команды в ворота Пармы от Лаутаро Мартинеса на 79-й минуте.
Милан сохранил за собой четвертую позицию в зоне Лиги чемпионов после победы над Кальяри со счетом 3:0. Забитыми мячами отметились Лука Чеппителли (в свои ворота), Лукас Пакета и Кшиштоф Пёнтек.
Результаты матчей 23-го тура:
Сассуоло — Ювентус 0:3
Голы: Хедира, 23, Роналду, 70, Джан, 86
Фиорентина - Наполи 0:0
Парма — Интер 0:1
Гол: Мартинес, 79
Милан - Кальяри 3:0
Голы: Чеппителли, 13 (в свои ворота), Пакета, 22, Пёнтек, 62
Аталанта - СПАЛ 2:1
Голы: Иличич, 57, Сапата, 79 — Петанья, 8
Кьево – Рома 0:3
Голы: Эль-Шаарави, 9, Джеко, 18, Коларов, 51
Лацио – Эмполи 1:0
Гол: Кайседо, 42, (с пенальти)
Сампдория - Фрозиноне 0:1
Гол: Чиофани, 25
Торино - Удинезе 1:0
Гол: Айна, 31
Болонья — Дженоа 1:1
Голы: Дестро, 17 — Лерагер, 33
Турнирная таблица:
В прошлом туре дубль Роналду не помог Ювентусу победить Парму, которая добилась гостевой ничьей 3:3.
НВ