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Ювентус увеличил отрыв, Интер вернулся к победам. Результаты чемпионата Италии

Сегодня, 00:17
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EPA

Ювентус уже на 11 очков опережает Наполи

В итальянской Серии А состоялись матчи 23-го тура.

Действующий чемпион и лидер первенства Ювентус вернулся к победам после двух кряду безвыигрышных матчей, разгромив на выезде Сассуоло - 3:0.

Гости открыли счет на 23-й минуте, когда отличился Сами Хедира. Во второй раз туринцам удалось забить на 70-м обороте секундной стрелки после точно удара Криштиану Роналду.

Португальский бомбардир больше не забивал, но сумел записать в свой актив голевую передачу, ассистировав Эмре Джану на 86-й минуте.

Тем самым Ювентус уже на 11 очков оторвался от своего главного преследователя Наполи, который оступился на выезде против Фиорентины - 0:0.

Безвыигрышная серия Интера, который занимает третью строчку, прервалась на четырех поединках во всех турнирах благодаря единственному голу команды в ворота Пармы от Лаутаро Мартинеса на 79-й минуте.

Милан сохранил за собой четвертую позицию в зоне Лиги чемпионов после победы над Кальяри со счетом 3:0. Забитыми мячами отметились Лука Чеппителли (в свои ворота), Лукас Пакета и Кшиштоф Пёнтек.

Результаты матчей 23-го тура:

Сассуоло — Ювентус 0:3

Голы: Хедира, 23, Роналду, 70, Джан, 86

Фиорентина - Наполи 0:0

Парма — Интер 0:1
ГолМартинес, 79

Милан - Кальяри 3:0
Голы: Чеппителли, 13 (в свои ворота), Пакета, 22, Пёнтек, 62

Аталанта - СПАЛ 2:1 
Голы: Иличич, 57, Сапата, 79 — Петанья, 8

Кьево – Рома 0:3
Голы: Эль-Шаарави, 9, Джеко, 18, Коларов, 51

Лацио – Эмполи 1:0

Гол: Кайседо, 42, (с пенальти)

Сампдория - Фрозиноне 0:1
Гол: Чиофани, 25

Торино - Удинезе 1:0 
Гол: Айна, 31

Болонья — Дженоа 1:1
Голы: Дестро, 17 — Лерагер, 33

Турнирная таблица:

Фото: Myscore.com.ua

В прошлом туре дубль Роналду не помог Ювентусу победить Парму, которая добилась гостевой ничьей 3:3.

НВ

Теги:   ФК Сассуоло Торино ФК Кьево ФК Дженоа Фиорентина Лацио ФК Рома ФК Милан ФК Интер ФК Наполи ФК Ювентус Серия А Чемпионат Италии Футбол

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