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Ювентус провел переговоры с кандидатом на пост главного тренера — СМИ

Сегодня, 00:01
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Ювентус провел переговоры с кандидатом на пост главного тренера — СМИ - фото

REUTERS/Dylan Martinez

Почеттино вывел Тоттенхэм в финал Лиги чемпионов

Ювентус намерен пригласить наставника лондонского Тоттенхэма Маурисио Почеттино на пост главного тренера туринского клуба, сообщает Corriere della Sera.

Сообщается, что Ювентус уже провел переговоры с наставником Тоттенхэма, который может покинуть лондонский клуб из-за отсутствия конкретики о планах на будущее со стороны «шпор».

По информации издания, аргентинськкий тренер запросил у Ювентуса зарплату в 20 млн евро в год.

Также среди возможных наставников Ювентуса СМИ называет Хосепа Гвардиолу и Жозе Моуриньо, однако их назначение на пост главного тренера «старой синьоры» считается маловероятным.

Ранее Ювентус объявил о том, что главный тренер команды Массимилиано Аллегри покинет свой пост после завершения сезона.

Маурисио Почеттино вывел Тоттенхэм в финал Лиги чемпионов, где 1 июня сыграет против Ливерпуля.

Теги:   Футбол ФК Ювентус

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