Ювентус проиграл Роме, Интер вернулся на третье место. Результаты матчей чемпионата Италии
Состоялись матчи 36 тура итальянской Серии А.
В центральном матче тура Рома со счетом 2:0 победила Ювентус, ранее досрочно оформившего чемпионство Италии. Римляне оба гола забили в конце матча. На 79-й минуте Флоренци открыл счет, а на 93-й Джеко удвоил преимущество.
Интер с таким же счетом победил Кьево и вернулся на третье место, где до матча миланского клуба неожиданно оказалась Аталанта.
Милан со счетом 1:0 победил Фиорентину, сравнявшись по очкам с Ромой, и сохранил шансы на попадание в зону Лиги чемпионов. Отрыв от Аталанты составляет три очка за два тура до окончания чемпионата.
Аталанта - Дженоа 2:1
Голы: Барроу, 46, Кастаньо, 53 - Пандев, 89
Кальяри - Лацио - 1:2
Голы: Паволетти, 90 - Луис Альберто, 31, Корреа, 53
Фиорентина - Милан - 0:1
Гол: Чалханоглу, 35
Торино - Сассуоло - 3:2
Голы: Белотти, 56, 82, Дзадза, 81 - Бурабия, 27, Лирола, 71
Удаление: Бурабия, 28 (Сассуоло)
Фрозиноне - Удинезе - 1:3
Голы: Дионизи, 85 - Окака, 11, 44, Самир, 41
Сампдория - Эмполи - 1:2
Голы: Квальярелла, 90+2 (пен.) - Фариас, 56, Ди Лоренцо, 75
Вспышка - Наполи - 1:2
Голы: Петанья, 83 (пен.) - Аллан, 49, Мариу Руй, 88
Рома - Ювентус - 2:0
Голы: Флоренци, 79, Джеко, 90+3
Болонья - Парма - 4:1
Голы: Орсолини, 52, Сепе, 59 (автогол) Лианка, 72, Сьеральта, 84 (автогол) - Инглезе, 81
Удаление: Бруну Алвеш (Парма), 62
Интер - Кьево - 2:0
Голы: Політано, 39, Перишич, 86
Удаление: Ригони (Кьево), 76
Турнирная таблица
Ранее Ювентус победил Фиорентину со счетом 2:1 и за пять туров до завершения Серии А восьмой раз подряд завоевал титул чемпиона Италии.
НВ