Ювентус проиграл Роме, Интер вернулся на третье место. Результаты матчей чемпионата Италии Сегодня, 00:40 28 Цей матеріал також доступний українською REUTERS/Alberto Lingria Ювентус проиграл Роме со счетом 0:2 REUTERS/Alberto Lingria

Состоялись матчи 36 тура итальянской Серии А.

В центральном матче тура Рома со счетом 2:0 победила Ювентус, ранее досрочно оформившего чемпионство Италии. Римляне оба гола забили в конце матча. На 79-й минуте Флоренци открыл счет, а на 93-й Джеко удвоил преимущество.

Интер с таким же счетом победил Кьево и вернулся на третье место, где до матча миланского клуба неожиданно оказалась Аталанта.

Милан со счетом 1:0 победил Фиорентину, сравнявшись по очкам с Ромой, и сохранил шансы на попадание в зону Лиги чемпионов. Отрыв от Аталанты составляет три очка за два тура до окончания чемпионата.

Аталанта - Дженоа 2:1

Голы: Барроу, 46, Кастаньо, 53 - Пандев, 89

Кальяри - Лацио - 1:2

Голы: Паволетти, 90 - Луис Альберто, 31, Корреа, 53

Фиорентина - Милан - 0:1

Гол: Чалханоглу, 35

Торино - Сассуоло - 3:2

Голы: Белотти, 56, 82, Дзадза, 81 - Бурабия, 27, Лирола, 71

Удаление: Бурабия, 28 (Сассуоло)

Фрозиноне - Удинезе - 1:3

Голы: Дионизи, 85 - Окака, 11, 44, Самир, 41

Сампдория - Эмполи - 1:2

Голы: Квальярелла, 90+2 (пен.) - Фариас, 56, Ди Лоренцо, 75

Вспышка - Наполи - 1:2

Голы: Петанья, 83 (пен.) - Аллан, 49, Мариу Руй, 88

Рома - Ювентус - 2:0

Голы: Флоренци, 79, Джеко, 90+3

Болонья - Парма - 4:1

Голы: Орсолини, 52, Сепе, 59 (автогол) Лианка, 72, Сьеральта, 84 (автогол) - Инглезе, 81

Удаление: Бруну Алвеш (Парма), 62

Интер - Кьево - 2:0

Голы: Політано, 39, Перишич, 86

Удаление: Ригони (Кьево), 76

Турнирная таблица

Ранее Ювентус победил Фиорентину со счетом 2:1 и за пять туров до завершения Серии А восьмой раз подряд завоевал титул чемпиона Италии.

НВ