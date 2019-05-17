Ювентус остался без главного тренера Вчера, 21:06 462 Цей матеріал також доступний українською REUTERS/Massimo Pinca Под руководством Аллегри Ювентус пять раз выиграл Серию А REUTERS/Massimo Pinca

Туринский Ювентус объявил об отставке главного тренера команды Массимилиано Аллегри.

Об этом сообщает официальный сайт Ювентуса.

Кто стал инициатором ухода Аллегри не сообщается. Также пока не известно, кто возглавит клуб после отставки итальянца.

Сообщается, что Аллегри и председатель совета директоров клуба Андреа Аньелли завтра выступят перед журналистами.

Под руководством Аллегри Ювентус сыграет еще два матча в Серии, А — 19 мая против Аталанты и 26 мая против Сампдории.

Аллегри возглавил Ювентус в 2014 году. Под его руководством туринский клуб пять раз стновился чемпионом Италии и четыре раза выигрывал Кубок страны.

Кроме этого, в 2017 году Ювентус был финалистом Лиги чемпионов, где проиграл Реалу 1:4.

Ранее Ювентус под руководством Аллегри стал чемпионом Италии сезона 2018/19.