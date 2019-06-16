Ювентус объявил о назначении нового наставника Сегодня, 19:36 Цей матеріал також доступний українською REUTERS/Phil Noble Сарри заключил трехлетний контракт с Ювентусом REUTERS/Phil Noble

Ювентус объявил о назначении новым главным тренером экс-менеджера Челси Маурицио Сарри.



Как сообщает официальный сайт туринского клуба, 60-летний специалист подписал соглашение на три сезона — до 30-го июня 2022-го года.

На днях появилась информация, что Челси согласился отпустить Сарри в Ювентус, но при этом не захотел делать это бесплатно, поскольку контракт в 5 млн евро за сезон заканчивался летом 2020-го года.

Английский клуб видит в качестве приоритетного кандидата на замену итальянского тренера своего экс-футболиста Фрэнка Лампарда, который возглавляет Дерби Каунти.



По итогам минувшего сезона Челси под руководством Сарри занял третье место в Премьер-лиге, вышел в финал Кубка Лиги, а также выиграл Лигу Европы.

Сообщалось, что Ювентус договорился о контракте со специалистом с окладом в шесть-семь миллионов евро в год.

