Ювентус объявил о назначении нового наставника
Ювентус объявил о назначении новым главным тренером экс-менеджера Челси Маурицио Сарри.
Как сообщает официальный сайт туринского клуба, 60-летний специалист подписал соглашение на три сезона — до 30-го июня 2022-го года.
На днях появилась информация, что Челси согласился отпустить Сарри в Ювентус, но при этом не захотел делать это бесплатно, поскольку контракт в 5 млн евро за сезон заканчивался летом 2020-го года.
Английский клуб видит в качестве приоритетного кандидата на замену итальянского тренера своего экс-футболиста Фрэнка Лампарда, который возглавляет Дерби Каунти.
По итогам минувшего сезона Челси под руководством Сарри занял третье место в Премьер-лиге, вышел в финал Кубка Лиги, а также выиграл Лигу Европы.
Сообщалось, что Ювентус договорился о контракте со специалистом с окладом в шесть-семь миллионов евро в год.