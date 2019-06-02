Юрген Клопп прокомментировал свою первую победу в финале за семь лет Сегодня, 03:05 Цей матеріал також доступний українською REUTERS/Kai Pfaffenbach Главный тренер футбольного клуба Ливерпуль Юрген Клопп REUTERS/Kai Pfaffenbach

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп прокомментировал победу над Тоттенхэмом, которая стала для него первой победой в финале турниров с 2012 года.

Об этом сообщает ВВС.

«Я очень рад за ребят, всех людей в клубе и свою семью. Они переживали за меня и заслужили этот успех больше, чем кто ни было. Вы когда-нибудь видели команду, которая сражается без топлива в баке? У нас еще был вратарь, который превращал сложные ситуации в простые. Это лучший вечер за всю нашу профессиональную карьеру», — заявил Клопп.

Ливерпуль победил Тоттенхэм в финале Лиги чемпионов со счетом 2:0 и в шестой раз в своей истории стал победителем турнира.

