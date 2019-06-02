Татьяна Ворожко
Здоровые нервы — дешево
Максим Бахматов
Мы как государство — неэффективны. И это раздражает
Кристина Бердинских
Зе Команда. К кому прислушивается Зеленский?
Эндрю Шэн
Торговая война США и Китая. К чему все идет?
Спецтема: Зеленский — новый президент Выборы в Раду

Юрген Клопп прокомментировал свою первую победу в финале за семь лет

Сегодня, 03:05
Цей матеріал також доступний українською
Юрген Клопп прокомментировал свою первую победу в финале за семь лет - фото

REUTERS/Kai Pfaffenbach

Главный тренер футбольного клуба Ливерпуль Юрген Клопп

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп прокомментировал победу над Тоттенхэмом, которая стала для него первой победой в финале турниров с 2012 года.

Об этом сообщает ВВС.

«Я очень рад за ребят, всех людей в клубе и свою семью. Они переживали за меня и заслужили этот успех больше, чем кто ни было. Вы когда-нибудь видели команду, которая сражается без топлива в баке? У нас еще был вратарь, который превращал сложные ситуации в простые. Это лучший вечер за всю нашу профессиональную карьеру», — заявил Клопп.

Читайте также:
 Лучший день моей жизни. Реакция соцсетей на победу Ливерпуля в Лиге чемпионов

Ливерпуль победил Тоттенхэм в финале Лиги чемпионов со счетом 2:0 и в шестой раз в своей истории стал победителем турнира.

Теги:   Футбол ФК Ливерпуль Лига Чемпионов

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Читайте новый номер журнала НВ

Подписывайтесь на журнал НВ и читайте свежий номер прямо сейчас. Все подписчики также получают доступ к архивным выпускам журнала. Стоимость подписки на три месяца всего 59 гривен.

Подписаться и читать журнал

ТОП 3

Футбол

Вчера, 23:59

img
Тоттенхэм — Ливерпуль — 0:2. События по минутам финала Лиги чемпионов
37030
Футбол

Вчера, 18:19

img
Когда и где смотреть финал Лиги чемпионов Тоттенхэм — Ливерпуль
31593
Футбол

31 мая, 22:29

img
Шевченко исключил пятерых игроков из сборной Украины
6029

Главное

События

Вчера, 08:23

img
На выходных в Киеве частично перекроют движение в центре
Геополитика

Вчера, 11:07

img
В США хотят предоставить Украине статус главного союзника
Футбол

Сегодня, 02:20

img
Лучший день моей жизни. Реакция соцсетей на победу Ливерпуля в Лиге чемпионов