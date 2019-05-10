Ярмоленко вернулся к полноценным тренировкам после продолжительной травмы Вчера, 23:00 114 Цей матеріал також доступний українською ФК Вест Хэм via Twitter Ярмоленко не сыграет за Вест Хэм в уходящем сезоне ФК Вест Хэм via Twitter

Менеджер Вест Хэма Мануэль Пеллегрини заявил о том, что украинский полузащитник команды Андрей Ярмоленко вернулся к полноценным тренировкам после продолжительной травмы.



По словам чилийского тренера, футболист уже занимается вместе с остальным составом коллектива, сообщает официальный сайт английского клуба.

"Он не сможет играть в последнем матче сезона, но работает на 100 процентов", - добавил Пеллегрини.

Ранее наставник сборной Украины Андрей Шевченко вызвал Ярмоленко среди прочих легионеров на июньские матчи отбора Евро-2020 против Сербии и Люксембурга. Сообщалось, что полузащитник выбыл из-за травмы до лета.

В матче девятого тура чемпионата Англии между Вест Хэмом и Тоттенхэмом в октябре футболист неудачно наступил на ногу и получил травму голеностопа.

Позже СМИ сообщили, что Ярмоленко сделали операцию после разрыва ахиллова сухожилия. Клуб подтвердил, что украинец успешно перенес операцию, а восстановление займет около полугода.