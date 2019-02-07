Ярмоленко не вернется на поле до лета Сегодня, 18:58 369 Цей матеріал також доступний українською West Ham United/Facebook Ярмоленко в этом сезоне не сыграет из-за травмы West Ham United/Facebook

Полузащитник Вест Хэма и сборной Украины Андрей Ярмоленко выбыл из-за травмы до лета.



Об этом заявил менеджер лондонской команды Мануэль Пеллегрини, сообщает официальный сайт английского клуба.

"Ярмоленко, Уинстон Рид и Карлос Санчес не вернутся на поле в этом сезоне", - заявил рулевой Вест Хэма.

Официальный аккаунт английского коллектива в Twitter опубликовал видео, в котором украинец отметил, что семья, одноклубники и персонал клуба ему помогают.

"В Вест Хэме мы едины. Мы – большая семья, это действительно помогло мне", - резюмировал Ярмоленко.

Напомним, в матче девятого тура чемпионата Англии между Вест Хэмом и Тоттенхэмом в октябре Андрей Ярмоленко неудачно наступил на ногу и получил травму голеностопа.

Позже СМИ сообщили, что Ярмоленко сделали операцию после разрыва ахиллова сухожилия. Вест Хэм подтвердил, что украинский полузащитник успешно перенес операцию, а восстановление займет около шести месяцев.