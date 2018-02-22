Вымучили. Реакция соцсетей на выход Динамо в 1/8 финала Лиги Европы

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Динамо хватило нулевой ничьей с АЕКом для выхода в 1/8 финала Лиги Европы

Динамо хватило нулевой ничьей с АЕКом для выхода в 1/8 финала Лиги Европы

НВ показывает самые интересные высказывания футбольных болельщиков и экспертов по поводу выхода Динамо в 1/8 финала Лиги Европы

Напомним, в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы Динамо на своем поле разыграло ничью 0:0 с АЕКом и по сумме двух поединков (1:1) за счет голов на выезде вышло в следующий раунд.

НВ

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