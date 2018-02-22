Вымучили. Реакция соцсетей на выход Динамо в 1/8 финала Лиги Европы

Динамо хватило нулевой ничьей с АЕКом для выхода в 1/8 финала Лиги Европы

НВ показывает самые интересные высказывания футбольных болельщиков и экспертов по поводу выхода Динамо в 1/8 финала Лиги Европы

Может, если так дома отбиваться от АЕКа, то ну его нафиг, эту Лигу Европы? А если попадется дальше какой-нибудь Лацио? — Kirill (@Kirill79) 22 февраля 2018 г.

Динамо с победой! Хотя игра Динамо и физические кондиции нужно улучшать. Если, конечно команда хочет ставить серьёзные задачи. — Levchenko Evgeniy (@elevchenko) 22 февраля 2018 г.

Нулевые команды сыграли в нулевую ничью, все логично.. — Виктор Леоненко (@legendaN10) 22 февраля 2018 г.

Мамма міа! Таки вистраждали) — Олег Бабій (@Gullit_87) 22 февраля 2018 г.

Ворота обеих команд как заколдованные)) — Виталий Пасичный (@V_pas) 22 февраля 2018 г.

Хацкевич, конечно, удивительный тренер. Чем они в Марбелье почти месяц занимались? — Andrej K. (@AndKrupenko) 22 февраля 2018 г.

я щойно бачив, як Гармаш заспокоює партнера — Volodymyr Zverov (@VZverov) 22 февраля 2018 г.

Даже критиковать нет причин. Просто одна средняя команда за счет выездного гола прошла другую среднюю команду. В следующем раунде любая другая средняя команда может сделать тоже самое с нашей средней командой. Про попадание на относительно сильную команду даже думать не хочется.. — Kirill (@Kirill79) 22 февраля 2018 г.

А мені Динамо сподобалося!!! — Igor Tsyganyk (@tsyganyk) 22 февраля 2018 г.

Напомним, в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы Динамо на своем поле разыграло ничью 0:0 с АЕКом и по сумме двух поединков (1:1) за счет голов на выезде вышло в следующий раунд.

НВ