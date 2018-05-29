29 мая 2018, вторник

Вылетевший из Премьер-лиги клуб выставил свой стадион на аукцион из-за долгов

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Стадион Черноморец будет продан одноименным клубом
Фото: ФК Черноморец

Стадион Черноморец будет продан одноименным клубом

Одесский стадион Черноморец, который принадлежит одноименному футбольному клубу, выставлен на аукцион.

Об этом сообщает официальный сайт Фонда гарантирования вкладов физических лиц. Аукцион состоится 31 мая и на нем будет продано имущество ПАО Имексбанк.

Стартовая цена стадиона Черноморец оценивается в 1 139 895 000,00 грн. Общая площадь имущества, которое было выставлено на продажу – 80 289 квадратных метров. Помимо самой арены в его число входят отель, бизнес-центр, музей и клубный магазин.

После продажи стадиона клуб хочет рассчитаться со своими долгами.

Напомним, на выходных Черноморец вылетел в Первую лигу из Премьер-лиги, проиграв в переходных матчах Полтаве с общим счетом 1:3. После матча фанаты одесского клуба избили главного тренера команды Константина Фролова.

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