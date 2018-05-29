Вылетевший из Премьер-лиги клуб выставил свой стадион на аукцион из-за долгов

Одесский стадион Черноморец, который принадлежит одноименному футбольному клубу, выставлен на аукцион.

Об этом сообщает официальный сайт Фонда гарантирования вкладов физических лиц. Аукцион состоится 31 мая и на нем будет продано имущество ПАО Имексбанк.

Стартовая цена стадиона Черноморец оценивается в 1 139 895 000,00 грн. Общая площадь имущества, которое было выставлено на продажу – 80 289 квадратных метров. Помимо самой арены в его число входят отель, бизнес-центр, музей и клубный магазин.

После продажи стадиона клуб хочет рассчитаться со своими долгами.

Напомним, на выходных Черноморец вылетел в Первую лигу из Премьер-лиги, проиграв в переходных матчах Полтаве с общим счетом 1:3. После матча фанаты одесского клуба избили главного тренера команды Константина Фролова.