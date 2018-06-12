Вылетевший из Премьер-лиги клуб не смог продать стадион для погашения долгов - СМИ

Одесский Черноморец не смог продать на аукционе свой стадион, который носит одноименное название, чтобы рассчитаться с долгами, сообщает Думская.
Клуб дважды предпринимал попытку продажи, но оба раза покупателей не нашлось. Сначала была выставлена сумма 1,14 млрд гривен, а затем 1,03 млрд гривен.
Черноморец ищет средства для того, чтобы погасить накопившиеся долги. С начала июня стадион Черноморец находится во владении обанкротившегося Имэксбанка, которым сейчас управляет Фонд гарантирования вкладов физических лиц.
В конце мая одесский стадион Черноморец, который принадлежит одноименному футбольному клубу, был выставлен на аукцион.
Напомним, Черноморец вылетел в Первую лигу из Премьер-лиги, проиграв в переходных матчах Полтаве с общим счетом 1:3. После матча фанаты одесского клуба избили главного тренера команды Константина Фролова.
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