12 июня 2018, вторник

Вылетевший из Премьер-лиги клуб не смог продать стадион для погашения долгов - СМИ

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Покупателей на стадион Черноморец не нашлось
Фото: ФК Черноморец

Покупателей на стадион Черноморец не нашлось

Одесский Черноморец не смог продать на аукционе свой стадион, который носит одноименное название, чтобы рассчитаться с долгами, сообщает Думская.

Клуб дважды предпринимал попытку продажи, но оба раза покупателей не нашлось. Сначала была выставлена сумма 1,14 млрд гривен, а затем 1,03 млрд гривен.

Черноморец ищет средства для того, чтобы погасить накопившиеся долги. С начала июня стадион Черноморец находится во владении обанкротившегося Имэксбанка, которым сейчас управляет Фонд гарантирования вкладов физических лиц.

В конце мая одесский стадион Черноморец, который принадлежит одноименному футбольному клубу, был выставлен на аукцион.

Напомним, Черноморец вылетел в Первую лигу из Премьер-лиги, проиграв в переходных матчах Полтаве с общим счетом 1:3. После матча фанаты одесского клуба избили главного тренера команды Константина Фролова.

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