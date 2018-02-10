Выход Коноплянки на замену не спас Шальке от поражения от Баварии. Результаты матчей чемпионата Германии

В субботу, 10 февраля, состоялись шесть матчей 22-го тура чемпионата Германии по футболу

Бавария одержала уже дувятую победу подряд в рамках Бундеслиги, на своем поле обыграв Шальке. Все голы в этом матче были забиты в первом тайме. Роберт Левандовский открыл счет уже на шестой минуте, на 29-й его сравнял Франко Ди Санто. Решающий мяч в этой игре был забит за десять минут до перерыва Томасом Мюллером.

Украинский полузащитник Шальке Евгений Коноплянка в этом матче вышел на замену на 77-й минуте, но не сумел помочь своей команде спасти ничью.

Бавария продолжает сохранять над ближайшим преследователем в турнирной таблице 18-очковое преимущество.

Бавария – Шальке 2:1

Голы: Левандовский, 6, Мюллер, 36 – Ди Санто, 29

Бавария: Ульрайх – Киммих, Хуммельс, Боатенг (Зюле, 71), Алаба – Роббен, Хамес (Хави Мартинес, 81), Видаль, Рибери (Коман, 77) – Левандовский, Мюллер

Шальке: Фэрманн– Налдо, Керер, Стамбули, Калиджури — Горетцка, Шопф, Майер (Очипка, 59) – Ди Санто (Коноплянка, 77), Бургшталлер (Харит, 65) – Эмболо

Предупреждения: Хамес, Видаль – Майер, Бургшталлер, Шопф

Дортмундская Боруссия в отчетном туре также одержала победу на своем поле обыграв Гамбург. Продолжил свою результативную серию в новой команде бельгиец Миши Батшуайи, который после дубля в ворота Кельна забил и Гамбургу. Второй мяч в этой встрече оформил Марио Гетце.

Украинский полузащитник Боруссии Андрей Ярмоленко в этом матче не играл, поскольку продолжает залечивать травму.

Боруссия Д – Гамбург 2:0

Голы: Батшуайи, 49, Гетце 92

Боруссия Д: Бюрки — Топрак, Пишчек, Аканджи, Тольян, Пулишич (Кастро, 85) — Вайгль, Шюррле, Кагава (Дауд, 62), Ройс (Гетце, 71) — Батшуайи.

Гамбург: Матения — Сакаи, ван Дронгелен, Маврай, Дуглас Сантос, Экдаль (Хан, 71), Юнг — Уолас, Хунт (Салихович, 54) — Костич, Вуд (Арп, 54).

Предупреждение: Юнг.

Результаты других матчей 22-го тура чемпионата Германии:

РБ Лейпциг – Аугсбург 2:0

Голы: Упамекано, 17, Кейта, 70

Байер – Герта 0:2

Голы: Лазаро, 43, Калу, 58

Айнтрахт Ф – Кельн 4:2

Голы: Ребич, 15, Русс, 49, Фалетт, 65, Вольф, 67 – Теродде, 57 (с пенальти), 75

Хоффенхайм – Майнц 4:2

Голы: Салаи, 27, 74, Крамарич, 67, 88 – Берггрен, 28, 80

Ганновер – Фрайбург 2:1

Голы: Антон, 28, Клаус, 54 – Гульде, 88

Турнирное положение

Таблица официального сайта УЕФА

Напомним, в прошлом матче Коноплянка отличился забитым мячом, но не помог Шальке избежать поражения от Вердера.

НВ