Выход Коноплянки на замену не спас Шальке от поражения от Баварии. Результаты матчей чемпионата Германии

В субботу, 10 февраля, состоялись шесть матчей 22-го тура чемпионата Германии по футболу
Бавария одержала уже дувятую победу подряд в рамках Бундеслиги, на своем поле обыграв Шальке. Все голы в этом матче были забиты в первом тайме. Роберт Левандовский открыл счет уже на шестой минуте, на 29-й его сравнял Франко Ди Санто. Решающий мяч в этой игре был забит за десять минут до перерыва Томасом Мюллером.
Украинский полузащитник Шальке Евгений Коноплянка в этом матче вышел на замену на 77-й минуте, но не сумел помочь своей команде спасти ничью.
Бавария продолжает сохранять над ближайшим преследователем в турнирной таблице 18-очковое преимущество.
Бавария – Шальке 2:1
Голы: Левандовский, 6, Мюллер, 36 – Ди Санто, 29
Бавария: Ульрайх – Киммих, Хуммельс, Боатенг (Зюле, 71), Алаба – Роббен, Хамес (Хави Мартинес, 81), Видаль, Рибери (Коман, 77) – Левандовский, Мюллер
Шальке: Фэрманн– Налдо, Керер, Стамбули, Калиджури — Горетцка, Шопф, Майер (Очипка, 59) – Ди Санто (Коноплянка, 77), Бургшталлер (Харит, 65) – Эмболо
Предупреждения: Хамес, Видаль – Майер, Бургшталлер, Шопф
Дортмундская Боруссия в отчетном туре также одержала победу на своем поле обыграв Гамбург. Продолжил свою результативную серию в новой команде бельгиец Миши Батшуайи, который после дубля в ворота Кельна забил и Гамбургу. Второй мяч в этой встрече оформил Марио Гетце.
Украинский полузащитник Боруссии Андрей Ярмоленко в этом матче не играл, поскольку продолжает залечивать травму.
Боруссия Д – Гамбург 2:0
Голы: Батшуайи, 49, Гетце 92
Боруссия Д: Бюрки — Топрак, Пишчек, Аканджи, Тольян, Пулишич (Кастро, 85) — Вайгль, Шюррле, Кагава (Дауд, 62), Ройс (Гетце, 71) — Батшуайи.
Гамбург: Матения — Сакаи, ван Дронгелен, Маврай, Дуглас Сантос, Экдаль (Хан, 71), Юнг — Уолас, Хунт (Салихович, 54) — Костич, Вуд (Арп, 54).
Предупреждение: Юнг.
Результаты других матчей 22-го тура чемпионата Германии:
РБ Лейпциг – Аугсбург 2:0
Голы: Упамекано, 17, Кейта, 70
Байер – Герта 0:2
Голы: Лазаро, 43, Калу, 58
Айнтрахт Ф – Кельн 4:2
Голы: Ребич, 15, Русс, 49, Фалетт, 65, Вольф, 67 – Теродде, 57 (с пенальти), 75
Хоффенхайм – Майнц 4:2
Голы: Салаи, 27, 74, Крамарич, 67, 88 – Берггрен, 28, 80
Ганновер – Фрайбург 2:1
Голы: Антон, 28, Клаус, 54 – Гульде, 88
Турнирное положение
Таблица официального сайта УЕФА
Напомним, в прошлом матче Коноплянка отличился забитым мячом, но не помог Шальке избежать поражения от Вердера.
НВ
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