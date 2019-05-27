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Всему свое время. Зинченко хочет в будущем вернуться в Шахтер

Вчера, 20:44
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Всему свое время. Зинченко хочет в будущем вернуться в Шахтер - фото

REUTERS/David Klein

Зинченко (справа) с детства мечтал выступать за Шахтер

Полузащитник Манчестер Сити и сборной Украины Александр Зинченко заявил, что в будущем хотел бы вернуться в Шахтер.

В интервью телеканалу Футбол ½ 22-летний футболист признался, что его детской мечтой было сыграть на Донбасс Арене в Донецке.

«Я не исключаю варианта, что однажды вернусь в Шахтер. По крайне мере, я бы этого хотел очень сильно. Но всему свое время», — добавил Зинченко.

По словам полузащитника, прошлым летом он был очень близок к переходу в испанский Бетис. Полузащитник отметил, что его представители были там, но, «к счастью», трансфер сорвался.

«Моей целью было остаться в Манчестер Сити, но, к сожалению, не всегда все зависит от игрока», — посетовал Зинченко.

Сообщалось, что полузащитник сборной Украины согласовал новый контракт с английским клубом, но сам игрок опроверг информацию, что уже договорился о новом соглашении.

Теги:   ФК Шахтер Бетис Трансферы Манчестер Сити Александр Зинченко Футбол

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