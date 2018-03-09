Все в своих руках. Реакция соцсетей на матч Лацио - Динамо в Лиге Европы

НВ показывает самые интересные высказывания футбольных болельщиков и экспертов по поводу ничьей Лацио и Динамо в первом матче 1/8 финала Лиги Европы.
Вітаємо «Динамо» із непоганою грою та добрим результатом: два м’ячі римлянам у Римі та ще й один із них - п’ятою) Таке не щодня буває. За тиждень у Києві - тримаємо кулаки за киян!!!— В'ячеслав Кириленко (@KyrylenkoVyach) 8 марта 2018 г.
Простите, но я все-таки немножко попраздную. После всех воплей о "минус два", в свете всеобщего уныния мы имеем дело с настоящим маленьким подвигом. Он, конечно же, ничего не гарантирует на ответку, но здесь и сейчас - хорошо и спасибо, "Динамо", спасибо, Цыганков и Мораэс!!!— Artem Frankov (@frankov11) 8 марта 2018 г.
Мені цікаво одне, якою мовою Гармаш розмовляв з арітрами?— Andriyak (@Andriyak) 8 марта 2018 г.
Багато би дав, щоб послухати це ;-)
Гармаш вилучений після фінального свистка. Як казав Хацкевич, тут вже до психолога пізно йти...— Вадим Скічко (@VadymSkichko) 8 марта 2018 г.
Судячи зі всього, вони нас недооцінили, а ми їх переоцінили.— Artur Valerko (@ArchieValerko) 8 марта 2018 г.
Добре, що хоч стосовно власної оборони дааааавно ніяких ілюзій нема. #LAZDYN #UEL
Кого попросити, щоб Гармаш і Морозюк залишилися в Римі та більше ніколи не грали за #Динамо? #LAZDYN #UEL— Alex Mandziy (@OleksiyTheFirst) 8 марта 2018 г.
2:2 отличный и справедливый счёт. Все в своих руках, Динамо.— Levchenko Evgeniy (@elevchenko) 8 марта 2018 г.
Хацкевич - это белорусский Земан.— Poligraph (@thepoligraph) 8 марта 2018 г.
Краще, аніж можна було уявити до гри, значно краще, аніж здавалося під час першого тайму. І перехоплений подих, коли Іммобіле бив у їхній останній атаці. За тиждень нервів буде не менше. Та після АЕКу це навряд чи здивує.— Dmytro Dzhulai (@dmytrodzhulai) 8 марта 2018 г.
Гармаш неизлечим. Постоянные обрезки, нервозность для всей команды, дебильные желтые и красные. Может, пора этот детский сад отпустить и наигрывать кого-нибудь с мозгами?— Kirill (@Kirill79) 8 марта 2018 г.
Я не здивуюсь якщо це Динамо, як колись Дніпро, вийде у фінал Ліги Європи— Роман Бебех (@roman_bebekh) 8 марта 2018 г.
Напомним, киевское Динамо в первом матче 1/8 финала Лиги Европы на выезде сыграло вничью против Лацио со счетом 2:2.
НВ
Комментарии
Правила комментирования