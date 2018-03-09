Все в своих руках. Реакция соцсетей на матч Лацио - Динамо в Лиге Европы

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Динамо сыграло в результативную ничью в матче против Лацио

Динамо сыграло в результативную ничью в матче против Лацио

НВ показывает самые интересные высказывания футбольных болельщиков и экспертов по поводу ничьей Лацио и Динамо в первом матче 1/8 финала Лиги Европы.

Напомним, киевское Динамо в первом матче 1/8 финала Лиги Европы на выезде сыграло вничью против Лацио со счетом 2:2.

НВ

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