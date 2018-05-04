Вратарь Зари заинтересовал еще один клуб английской Премьер-лиги - СМИ

Вратарь Зари и сборной Украины Андрей Лунин попал в список интересов Уотфорда, который выступает в английской Премьер-лиге, сообщает Mirror.

По информации источника, Лунин довольно высоко оценивается в Англии, и на него всерьез, кроме Уотфорда, также претендуют другие клубы Премьер-лиги Лестер и Ливерпуль.

В конце апреля появилась информация, что Заря готова продать голкипера сборной Украины Андрея Лунина Интеру за пять миллионов евро.

Ранее журналист телеканалов Футбол 1/2 Игорь Бурбас сообщил об отказе Зари продаватьИнтеру вратаря сборной Украины за 5 млн евро.

Недавно появилась информация о том, что Заря попросила Интер поторопиться и завершить трансфер Лунина в ближайшее время. Ранее СМИ узнали, что вратарь предпочел Интер другому итальянскому клубу, Ювентусу, а также лондонскому Арсеналу, так как проект развития миланского клуба показался ему наиболее перспективным.

Ранее агент и отец игрока заявил о том, что вратарем заинтересовался Ювентус. Также появлялась информация, что Челси следит за игрой футболиста.