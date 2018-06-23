Вратарь украинской сборной дал первый комментарий после перехода в Реал

Я всегда болел за Реал, еще до перехода в мадридскую команду - Лунин

Вратарь сборной Украины по футболу Андрей Лунин впервые прокомментировал свой переход в Реал, сообщает Marca.

Голкипер рассказал, что всегда мечтал играть за мадридскую команду и неоднократно говорил об этом украинским журналистам. К тому же, по словам Андрея, он всегда болел за "сливочных".

"Все знают, что у меня было три тысячи предложений, но Реал - это моя мечта, я пришел сюда не за деньгами", - подчеркнул Лунин.

Футболист уверяет, что не думает о роли основного вратаря, ведь пока главная задача для него - это остаться в мадридской команде на длительное время и в будущем поднять над головой кубок Лиги Чемпионов.

Ранее стало известно, что Андрей Лунин перешел в Реал.

До этого испанские журналисты рассказали о вариантах будущего для вратаря сборной Украины после перехода в состав сливочных. Решение о судьбе 19-летнего голкипера в Испании примет новый главный тренер мадридцев Лопетеги. Для Лунина есть три варианта развития: стать третьим вратарем в главной команде клуба, играть во второй команде мадридцев Кастильи, которая выступает в третьем по рангу дивизионе Испании, или уйти в аренду в другой клуб, чтобы созреть в главную команду Реала.