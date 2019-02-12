Маркос Клонизакис
Веганская или средиземноморская. Какая диета полезнее для здоровья
Елена Стяжкина
Туда нельзя мостов
Марина Лукьянова
Как сеть поглощает нас
Иван Яковина
Главная тайна режима Путина
Спецтема: Убийство Гандзюк Выборы президента Украины

Вратарь Шахтера перешел в клуб украинской Премьер-лиги

Вчера, 15:37
421
Цей матеріал також доступний українською

ФК Заря

Шевченко заключил контракт на 2,5 года

Голкипер Шахтера Никита Шевченко стал игроком Зари.

Как сообщает официальный сайт луганского клуба, 26-летний футболист заключил контракт на 2,5 сезона - до лета 2021-го года.

Страж ворот, который уже защищал цвета Зари в 2013-2016-м годах (60 матчей), будет выступать в команде под 30-м игровым номером.

По информации СМИ, защитник Порту Фернанду Фонсека станет игроком луганского клуба.

В январе Заря объявила о подписании нападающего Шахтера Филиппа Будковского.

Ранее в луганский клуб перешел сербский нападающий Неманья Иванович.

Теги:   Трансферы ФК Шахтер ФК Заря Заря (Луганск) Футбол

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

ТОП 3

Футбол

Сегодня, 00:00

article_img
Манчестер Юнайтед - ПСЖ - 0:2. События по минутам матча Лиги чемпионов
2139
Футбол

Вчера, 14:03

article_img
Остановивший Пеле. Умер один из лучших вратарей в истории футбола
1963
Футбол

Сегодня, 15:20

article_img
Динамо вошло в топ-20 клубов мира с мифическим статусом по версии France Football
1113

Главное

Геополитика

Сегодня, 06:54

article_img
Заседание Совбеза ООН по Украине: США заверили о сохранении санкций против РФ до выполнения Минских соглашений
Компании/Рынки

Сегодня, 12:59

article_img
Укргазвыдобування провалило план по увеличению добычи газа - Гройсман
События

Сегодня, 12:54

article_img
В Украине суд впервые вынес решение по делу о буллинге

Выбор редакции

Футбол

Сегодня, 01:49

article_img
Почувствуй себя Моуриньо. Реакция соцсетей на победу ПСЖ над Манчестер Юнайтед
Страны

Сегодня, 15:03

article_img
Побеги, убийства и миллиарды Эль Чапо. Семь фактов о главном наркоторговце планеты, осужденном в США
Страны

Сегодня, 12:24

article_img
В Бельгии разрешили разрушить мост 13 века ради улучшения речной навигации