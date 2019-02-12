Вратарь Шахтера перешел в клуб украинской Премьер-лиги
Вчера, 15:37
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Голкипер Шахтера Никита Шевченко стал игроком Зари.
Как сообщает официальный сайт луганского клуба, 26-летний футболист заключил контракт на 2,5 сезона - до лета 2021-го года.
Страж ворот, который уже защищал цвета Зари в 2013-2016-м годах (60 матчей), будет выступать в команде под 30-м игровым номером.
По информации СМИ, защитник Порту Фернанду Фонсека станет игроком луганского клуба.
В январе Заря объявила о подписании нападающего Шахтера Филиппа Будковского.
Ранее в луганский клуб перешел сербский нападающий Неманья Иванович.