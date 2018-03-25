Вратарь сборной Украины заинтересовал несколько европейских топ-клубов - СМИ

Вратарь сборной Украины и луганской Зари Андрей Лунин попал в сферу интересов сразу нескольких европейских топ-клубов, сообщает Gazzetta dello Sport.

По информации источника, кроме Ювентуса глаз на украинского голкипера также положили Интер,Ливерпуль, РБ Лейпциг, Уотфорд и Вольфсбург.

Кроме того, борьбу за Лунина ведет испанский Реал Сосьедад, который хотел подписать его еще зимой, но в конце февраля переговоры были прерваны.

Напомним, в этом сезоне Лунин провел 28 матчей во всех турнирах, среди которых восемь отыграл "на ноль". В пятницу Лунин дебютировал в сборной Украины в матче против Саудовской Аравии, став самым молодым вратарем в истории национальной команды.

Накануне агент Ираклий Хведелиани заявил о том, что вратарем заинтересовался Ювентус. На днях появилась информация, что Челси следит за игрой футболиста.

Сообщалось, что Лунин привлек внимание различных клубов из Италии, Англии и Австрии. По данным источника, голкипером заинтересовались два неназванных клуба из середины таблицы английской Премьер-лиги, а австрийский Зальцсбург уже даже сделал конкретное предложение Заре по трансферу голкипера.

По данным СМИ, недавно в Италии прошла встреча между украинской стороной и скаутами одного из ведущих клубов Италии по поводу возможного перехода футболиста.