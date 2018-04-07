Вратарь сборной Украины выбрал итальянский топ-клуб для продолжения карьеры - СМИ

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Андрею Лунину понравилось предложение миланского Интера

Андрею Лунину понравилось предложение миланского Интера

Вратарь Зари и сборной Украины Андрей Лунин выбрал миланский Интер для продолжения карьеры, сообщает Gazzetta dello Sport.

По информации источника, голкипер предпочел "Нерадзурри" другому итальянскому клубу, Ювентусу, а также лондонскому Арсеналу.

Предложение Ювентуса якобы меньше всего заинтересовало Лунина. Вратарь всерьез думал над возможностью перейти в Арсенал, где он должен стать заменой 35-летнего Петера Чеха.

Лунин выбрал Интер, поскольку его проект развития показался ему наиболее перспективным.

Накануне появилась информация, что голкипер Зари и сборной Украины Андрей Лунин перейдет в Интер по завершении текущего сезона. Миланский клуб собирается подписать 19-летнего футболиста за шесть миллионов евро и отдаст его в аренду другой команде чемпионата Италии минимум на один-два сезона для получения опыта после столь большого шага в карьере молодого игрока.

На днях футбольный агент Ираклий Хведелиани заявил о том, что голкипер Зари входит в сферу интересов итальянских Интера и Ювентуса, а также немецкого Лейпцига и английского Лестера. Сообщалось, что Челси также следит за игрой футболиста

Отец Лунина Алексей заявил о том, что все мысли его сына связаны с луганским клубом. Перед этим появилась информация, что Интер хочет как можно скорее закрыть сделку и попытается уговорить на переход отца украинского вратаря.

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