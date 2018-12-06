Вратарь сборной Украины впечатлил Реал своей игрой - СМИ Сегодня, 13:53 84 Цей матеріал також доступний українською Реал видит в Лунине второго вратаря команды в следующем сезоне

Выступление вратаря сборной Украины Андрея Лунина за Леганес в ответом поединке Кубка Испании против Райо Вальекано впечатлило руководителей Реала, которому он принадлежит, сообщает Marca.

По информации издания, игра 19-летнего голкипера за Леганес, где он выступает на правах аренды, убедила правление королевского клуба сделать его вторым стражем ворот в своей команде.

Как отмечает медиа, в следующем сезоне Лунин будет главным сменщиком первого номера Реала Тибо Куртуа, тогда как бывший основной вратарь Кейлор Навас, с которым мадридский коллектив выиграл три предыдущие Лиги чемпионов, должен будет уйти.

На днях украинский голкипер отразил пенальти и парировал еще несколько ударов, благодаря чему помог Леганесу выйти в четвертьфинал Кубка Испании после дуэли с Райо Вальекано и стал героем местной прессы.

Ранее СМИ узнали, что Реал рассматривает возможность возвращения Лунина в январе 2019 года, поскольку мадридцев не устраивает то, что за два первых месяца аренды голкипер провел лишь один официальный матч.

Комментируя эти сообщения, вратарь сборной Украины заявил о том, что не слышал такую информацию.