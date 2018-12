Вратарь сборной Украины стал героем испанских медиа после выдающегося матча в местном кубке - видео

При счете 1:0 в пользу своей команды в ответном матче 1/8 финала Кубка Испании против Райо Вальекано на выезде 19-летний голкипер взял пенальти от Бебе.

В дальнейшем Лунин совершил еще четыре вратарских спасений, включая момент на 90+1-й минуте. Если бы соперник забил хотя бы один мяч, Леганес не выиграл поединок со счетом 1:0 и не вышел в четвертьфинал, поскольку первый матч на его поле завершился со счетом 2:2.

Как отмечает аккаунт статистики испанского футбола в Twitter Opta Jose, в матчах за свой клуб в этом сезоне украинец парировал восемь ударов из 10-ти.

