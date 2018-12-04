Вратарь сборной Украины стал героем испанских медиа после выдающегося матча в местном кубке - видео Сегодня, 02:20 6 Цей матеріал також доступний українською Лунин парировал пенальти от Бебе

Вратарь сборной Украины Андрей Лунин отразил пенальти и парировал еще несколько ударов, благодаря чему помог Леганесу выйти в четвертьфинал Кубка Испании, а также стал героем местной прессы.

При счете 1:0 в пользу своей команды в ответном матче 1/8 финала Кубка Испании против Райо Вальекано на выезде 19-летний голкипер взял пенальти от Бебе.

Andriy Lunin, arquero ucraniano que pertenece al Real Madrid y que juega cedido en el Leganés, paró el penalti a Bebé y mantiene a su equipo clasificado a los 8vos de la Copa del Rey ante el Rayo Vallecano ???? pic.twitter.com/96ggPHGwx5 4 декабря 2018 г.

В дальнейшем Лунин совершил еще четыре вратарских спасений, включая момент на 90+1-й минуте. Если бы соперник забил хотя бы один мяч, Леганес не выиграл поединок со счетом 1:0 и не вышел в четвертьфинал, поскольку первый матч на его поле завершился со счетом 2:2.

Обзор матча:

Как отмечает аккаунт статистики испанского футбола в Twitter Opta Jose, в матчах за свой клуб в этом сезоне украинец парировал восемь ударов из 10-ти.

80% - Andriy Lunin has saved eight of the 10 shots on target he has faced for Leganes in all competitions, including a penalty shot against Rayo. Colossus. — OptaJose (@OptaJose) 4 декабря 2018 г.

Авторитетное издание Marca опубликовало отчет о матче с заголовком: "Герой Лунин: великий матч украинского вратаря в Вальекасе".

Еще одно уважаемое спортивное медиа Испании AS озаглавило свой отчет словами: "Лунин предстал героем и вывел Леганес в четвертьфинал".

Как сообщает Tribuna.com, игра вратаря сборной Украины не осталась незамеченной пользователями соцсетей - футболист попал в горячие тренды Twitter в Испании:

Ранее сообщалось, что Райо Вальекано, который в прошлом году отказался подписывать украинского нападающего Романа Зозулю из-за надуманных обвинений фанатов клуба в нацизме, может подписать Лунина.