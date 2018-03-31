Вратарь сборной Украины стал ближе к переходу в итальянский клуб - СМИ

Интер уверен в подписании Андрея Лунина в ближайшее время

Интер не оставляет попыток купить вратаря сборной Украины и Зари Андрея Лунина, сообщает Gazzetta dello Sport.

Отмечается, что миланский клуб хочет как можно скорее закрыть сделку и попытается уговорить на переход отца украинского вратаря.

При этом Интер планирует купить Лунина с перспективной на будущее. В планах клуба отдать украинца в аренду в один из клубов Серии А, а потом заменить им своего нынешнего основного голкипера Самира Хандановича.

Также к игроку активный интерес проявляют Ливерпуль и Ювентус. Тем не менее Интер уверен в подписании украинца в ближайшее время. Ориентировочная цена игрока - чуть менее 10 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что вратарь Зари Андрей Лунин привлек внимание многих европейских клубов, среди которых Ювентус, Интер,Ливерпуль, РБ Лейпциг, Уотфорд и Вольфсбург.