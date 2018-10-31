Вратарь сборной Украины пропустил два мяча в дебютном матче за испанский клуб - видео

Голкипер сборной Украины Андрей Лунин пропустил два гола в своем первом официальном поединке за испанский Леганес.

Страж ворот появился в основе своей команды против Райо Вальекано в рамках первого матча 1/16 финала Кубка Испании, который Леганес проводил дома. Первый мяч побывал за его спиной уже на исходе первой четверти часа игры, когда Альваро Гарсии удался точный удар.

Уже на 21-й минуте Лунин пропустил во второй раз. Теперь автор первого гола отметился результативной передачей, а гол в свой актив записал Алекс Алегрия.

Проигрывая 0:2, Леганес сумел спастить от поражения. Уже на исходе получаса игры Юссеф Эн-Несири сократил отставание в счете, а на 72-м обороте секундной стрелки он же восстановил равновесие.

Ответный поединок команды проведут на поле Райо Вальекано в Мадриде 5 декабря.

В этом матче Лунин дебютировал в основном составе испанского Леганеса. В конце августа он перебрался из Реала в Леганес, который также выступает в Примере. Страж ворот ушел в новую команду на правах аренды, которая рассчитана на один сезон - до 30 июня 2019 года.

НВ