Вратарь сборной Украины прокомментировал возвращение в Динамо

Голкипер сборной Украины Денис Бойко высказался по поводу возвращения в Динамо на постоянной основе после ухода из Бешикташа.

На своей странице в Instagram 30-летний футболист поблагодарил президенту киевского клуба и тренерскому штабу за "доверие и оказанную поддержку".

"Возвращение блудного сына! Очень рад вернуться в родной клуб. Хочу поблагодарить всех кто помогал и работал над осуществлением этого перехода", - заявил Бойко.

Страж ворот Динамо также заверил, что приложит максимум усилий на каждой тренировке и в каждой игре для достижения результата.

Сегодня, 29 июня, Бойко стал игроком киевского клуба на постоянной основе. Трудовой договор игрока рассчитан на пять лет до 2023 года.

Ранее сам голкипер опровергал сообщения о возвращении в Динамо, где выступал предыдущие полгода на правах аренды.