29 июня 2018, пятница

Вратарь сборной Украины прокомментировал возвращение в Динамо

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Бойко (справа) рад вернуться в родной клуб
Фото: Вадим Шаблий via Facebook

Бойко (справа) рад вернуться в родной клуб

Голкипер сборной Украины Денис Бойко высказался по поводу возвращения в Динамо на постоянной основе после ухода из Бешикташа.

На своей странице в Instagram 30-летний футболист поблагодарил президенту киевского клуба и тренерскому штабу за "доверие и оказанную поддержку".

"Возвращение блудного сына! Очень рад вернуться в родной клуб. Хочу поблагодарить всех кто помогал и работал над осуществлением этого перехода", - заявил Бойко.

Страж ворот Динамо также заверил, что приложит максимум усилий на каждой тренировке и в каждой игре для достижения результата.

Сегодня, 29 июня, Бойко стал игроком киевского клуба на постоянной основе. Трудовой договор игрока рассчитан на пять лет до 2023 года.

Ранее сам голкипер опровергал сообщения о возвращении в Динамо, где выступал предыдущие полгода на правах аренды.

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Футбол ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове