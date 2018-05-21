Вратарь сборной Украины приблизился к переходу в итальянский гранд - СМИ

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Представители Наполи прибыли в Запорожье для переговоров с Зарей по Лунину - СМИ
Фото: ФК Заря

Представители Наполи прибыли в Запорожье для переговоров с Зарей по Лунину - СМИ

Голкипер Зари и сборной Украины Андрей Лунин близок к переходу в итальянский Наполи, сообщает FootballHub.

По информации медиа, представители неаполитанского клуба прибыли в Запорожье для переговоров с луганской стороной по поводу трансфера игрока.

Как отмечает ресурс, 19-летний страж ворот может заменить в Наполи нынешнего первого номера команды Пепе Рейну, который заключил предварительный контракт с Миланом.

По данным портала, в услугах голкипера украинской сборной также заинтересованы итальянский Ювентус, испанские Реал, Сосьедад и английский Ливерпуль.

Сообщалось, что миланский Интер стал фаворитом на подписание Лунина. Недавно журналист телеканалов Футбол 1/2 Игорь Бурбас сообщил об отказе Зари продавать Интеру вратаря за 5 млн евро. В прессе появлялась информация, что Заря попросила Интер поторопиться и завершить трансфер Лунина в ближайшее время.

СМИ также узнали, что вратарь предпочел Интер другому итальянскому клубу, Ювентусу, а также лондонскому Арсеналу, так как проект развития миланского клуба показался ему наиболее перспективным. Ранее агент и отец игрока заявил о том, что вратарем заинтересовался Ювентус. Также появлялась информация, что Челси следит за игрой футболиста. 

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