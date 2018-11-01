Вратарь сборной Украины после перехода в Реал существенно потерял в цене - СМИ

Трансферная цена вратаря сборной Украины Андрея Лунина существенно упала после перехода игрока в Реал, сообщает авторитетный портал Transfermarkt.

По информации источника, стоимость голкипера за несколько месяцев снизилась сразу на 3,5 миллиона евро. На момент перехода в Реал трансферная цена Лунина оценивалась в 8,5 миллионов евро, сейчас она составляет 5 миллионов евро.

Накануне Лунин дебютировал в основном составе испанского Леганеса. Украинец пропустил два гола в своем первом официальном поединке за новую команду против Райо Вальекано в 1/16 финала Кубка Испании. Эта игра стала для Лунина первой в текущем сезоне.

В конце августа он перебрался из Реала в Леганес, который также выступает в Примере. Страж ворот ушел в новую команду на правах аренды, которая рассчитана на один сезон - до 30 июня 2019 года.