Вратарь сборной Украины перешел в Реал

Контракт Лунина с Реалом рассчитан на 6 сезонов

Вратарь сборной Украины и луганской Зари Андрей Лунин перешел в мадридский Реал, информируют на официальном сайте команды.

Контракт футболиста рассчитан на 6 сезонов.

До этого СМИ писали, что страж ворот уже заключил соглашение с Реалом, а трансфер принесет украинской стороне сумму в 8,5 млн евро.

За луганскую Зарю голкипер играл с лета 2017 года. За это время он принял участие в 36 матчах, в которых провел 10 сухих матчей и пропустил 54 мяча.

Ранее медиа стало известно, что Лунин перейдет в мадридской команды 22 июня.

До этого испанские журналисты рассказали о варианты будущего для вратаря сборной Украины после перехода в Реал