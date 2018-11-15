Вратарь сборной Украины отреагировал на слухи о возможном возвращении в Реал

Лунин заявил, что ничего не слышал о возможном возвращении в Реал

Голкипер сборной Украины Андрей Лунин прокомментировал новости о возможном возвращении в Реал из аренды в Леганесе.

В комментарии Sport.ua 19-летний футболист заявил о том, что не слышал такую информацию.

"Об этом, если честно, ничего не знаю", - добавил Лунин.

По словам вратаря, сейчас он делает все, что от него зависит, чтобы исправить ситуацию и выступать в основном составе нынешней команды.

Недавно СМИ узнали, что королевский клуб рассматривает возможность возвращения в команду вратаря сборной Украины из аренды в Леганесе, поскольку мадридцев не устраивает то, что за два месяца аренды голкипер провел лишь один официальный матч.

Сообщалось, что Райо Вальекано, который отказался подписывать украинского нападающего Романа Зозулю из-за надуманных обвинений фанатов клуба в нацизме, может подписать Лунина.