Вратарь с фамилией Зламал сломал штангу в матче чемпионата Чехии - видео

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Фастав Зденек Зламал спас команду, но сломал штангу ворот
Фото: iDNES.cz

Фастав Зденек Зламал спас команду, но сломал штангу ворот

В матче чемпионата Чехии между Младой Болеслав и Злином случился забавный эпизод, когда вратарь хозяев Фастав Зденек Зламал сломал штангу своих ворот.

В одном из игровых эпизодов футболист Злина хотел перебросить голкипера Млады Болеслав, тот успел спасти свою команду, но врезался в штангу и сломал ее.

Млада Болеслав проиграла в этом матче Злину со счетом 0:1.

Ранее полузащитник Трабзонспора Юрай Куцка отметился невероятным голом в ворота Галатасарая с центра поля. В одном из игровых эпизодов словака сбили в центре поля, но он мгновенно поднялся и неожиданно для вратаря соперника Фернандо Муслеры пробил по воротам. Мяч по невероятной траектории залетел за шиворот уругвайскому голкиперу.

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