Вратарь немецкого клуба пропустил гол, пока пил воду из бутылки - видео

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Марк Флеккен поздно увидел, что мяч летит в его ворота
скриншот видео

Марк Флеккен поздно увидел, что мяч летит в его ворота

Голландский вратарь Дуйсбурга Марк Флеккен пропустил курьезный гол в матче второй Бундеслиги против Ингольштадта (2:1).

Как сообщает Focus.de, во время позиционной атаки своей команды голкипер решил немного отвлечься и попить воды из бутылки, которая лежала в сетке его ворот. В это время игроки Ингольштадта перехватили мяч и провели контратаку. В последний момент защитник Дуйсбурга успел помешать нападающему соперника и скинул мяч на вратаря, который в это время пил воду в воротах и не видел момента. 

Мяч направлялся в ворота, но форвард Ингольштадта Штефан Кучке для надежности добил его в сетку.

Напомним, накануне в чемпионата Германии Бавария сенсационно потеряла очки в матче против Герты, сыграв вничью 0:0.

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Футбол ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове