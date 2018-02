Вратарь немецкого клуба пропустил гол, пока пил воду из бутылки - видео

Голландский вратарь Дуйсбурга Марк Флеккен пропустил курьезный гол в матче второй Бундеслиги против Ингольштадта (2:1).

Как сообщает Focus.de, во время позиционной атаки своей команды голкипер решил немного отвлечься и попить воды из бутылки, которая лежала в сетке его ворот. В это время игроки Ингольштадта перехватили мяч и провели контратаку. В последний момент защитник Дуйсбурга успел помешать нападающему соперника и скинул мяч на вратаря, который в это время пил воду в воротах и не видел момента.

Мяч направлялся в ворота, но форвард Ингольштадта Штефан Кучке для надежности добил его в сетку.

Do you ever just forget you're playing football? Because same. pic.twitter.com/A6NxYQpxNN