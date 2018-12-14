Вратарь Динамо: Стыдно, что на нас пришло меньше болельщиков, чем на Шахтер Вчера, 23:13 153 Цей матеріал також доступний українською Бущан (справа) признал вину команды в недостаточной посещаемости матча против Яблонца Фото: ФК Динамо via Facebook

Голкипер Динамо Георгий Бущан прокомментировал меньшую посещаемость его команды в матче Лиги Европы против Яблонца на НСК Олимпийский, нежели пришло людей за день до этого там же на поединок Шахтера в Лиге чемпионов против Лиона.

В интервью официальному сайту киевского клуба футболист признал, что он и его партнеры сами в этом виноваты. По его словам, ему стыдно, что так случилось.

"Стыдно нам, футболистам, из-за того, что своей игрой не заставляем людей приходить на стадион, а киевлянам должно быть стыдно, что на Шахтер пришло больше людей, чем на Динамо", - добавил Бущан.

Динамо со счетом 0:1 уступило на своем поле Яблонцу в заключительном поединке группового раунда Лиги Европы и в 2018 году в целом.

В то же время, поскольку киевский клуб еще после пятого тура досрочно вышел в плей-офф с первого места в группе, эта игра не имела турнирного значения.