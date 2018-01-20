Вратарь Динамо перешел в испанский клуб

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Испанский клуб арендовал Коваля до конца сезона с опцией выкупа
Фото: dynamo.kiev.ua

Испанский клуб арендовал Коваля до конца сезона с опцией выкупа

Вратарь Динамо Максим Коваль стал игроком Депортиво, сообщает официальный сайт Динамо.

Испанский клуб арендовал 25-летнего игрока до конца сезона с опцией выкупа. Украинец пройдет медосмотр в начале следующей недели.

Сейчас Депортиво занимает 18-ю позицию в испанской Примере, находясь в зоне вылета.

В этом сезоне Коваль провел 11 матчей в УПЛ, 2 матча в квалификации Лиги чемпионов и 5 в Лиге Европы (2 в раунде плей-офф и 3 в групповом раунде).

Также в Испанию может перейти вратарь луганской Зари - Андрей Лунин. Им интересуется Реал Сосьедад.

 

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