Вратарь Динамо о трансфере экс-одноклубника в Шахтер: Обманывал всех, клялся, но все равно перешел

Голкипер Динамо Денис Бойко рассказал об отношениях с бывшим одноклубником Жуниором Мораесом, который минувшим летом перешел в лагерь принципиального соперника, Шахтера.

В интервью Вацко Live страж ворот заявил, что бразильский футболист прошлой весной клялся президенту, тренерам и партнерам по команде, что не подписывал контракт с чемпионом Украины.

"Но после этого он обманывал всех, клялся, что это неправда, но все равно перешел. Многие знали, что он подписал контракт с Шахтером еще зимой, осталось только закончить чемпионат с Динамо", - добавил Бойко.

Голкипер заверил, что решение не подавать руку Мораесу было принято командой, а президент киевского клуба Игорь Суркис не приказывал это делать. Футболист и в дальнейшем не намерен подавать руку бразильцу.

"Я пересмотрел свое отношение к Мораесу. Если бы сразу сказал, что переходит в Шахтер, никого бы не обманывал, это было бы честно по отношению к Динамо", - отметил Бойко.

18 июня чемпион Украины объявил о подписании Мораеса после завершения его контракта с Динамо. Бразильский футболист заключил с донецким клубом трудовой договор на два года. Сам форвард заявил о том, что исполнил свою мечту, приняв решение перейти к "Горнякам".