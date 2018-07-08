08 июля 2018, воскресенье

“Вполне естественно иметь право публично высказать уважение к стране и ее гражданам” - президент ФФУ высказался в поддержку Домагоя Виды

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У Виды в Киеве много друзей и болельщиков

У Виды в Киеве много друзей и болельщиков

Президент Федерации футбола Украины Андрей Павелко направил в Международную федерацию футбола письмо в поддержку видеообращения Домагоя Виды к украинцам со словами “Слава Украине!” после победы сборной Хорватии над сборной России в четвертьфинале чемпионата мира по футболу.

Об этом президент ФФУ написал в Facebook.

“У футболиста, который много лет защищал честь киевского Динамо и жил в столице Украины в очень тяжелое для нашей страны время, осталось здесь много друзей и болельщиков, заслуживших, чтобы частичку этой победы он посвятил именно им,” - сказал Павелко.

По его мнению, обращение “Слава Украине!” символизирует “несгибаемость и патриотизм для наших граждан”.

“И вполне естественно, что человек, которому наша страна дала очень много, имеет право публично высказать уважение и к Украине, и к ее гражданам,” - подытожил президент ФФУ.

Празднуя победу, Домагой Вида и Огнен Вукоевич (оба ранее выступали за киевское Динамо) записали видеоролик с приветствиями Украине. На видео Вида скандировал: "Слава Украине!", а Вукоевич сказал: "Это победа за Динамо и за Украину".

 

ФИФА вынесла Домагою Виде предупреждение.

 

Футболист отметил, что на видео “нет никакой политики".

“У меня в Украине друзья со времен Динамо, ничего другого я не имел в виду,” - сказал хорват.

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