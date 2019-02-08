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Возможности для развития. Павелко прокомментировал избрание в исполком УЕФА

Сегодня, 00:39
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Андрей Павелко via Facebook

Павелко стал одним из семи новых членов исполкома УЕФА

Президент Федерации футбола Украины (ФФУ) Андрей Павелко высказался по поводу своего избрания в исполнительный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

На своей странице в Facebook функционер написал, что его появление в исполкоме организации - это большая честь и огромная ответственность, а также высокая оценка проделанной ФФУ работы.

"Должность в исполкоме УЕФА — это новые возможности для развития украинского футбола и продолжения начатого ранее курса реформ", - отметил Павелко.

Глава ФФУ также поздравил с переизбранием президента УЕФА Александера Чеферина и поблагодарил за свою поддержку Сергея Бубку, Виталия Кличко, Олега Блохина, Игоря Беланова и Андрея Шевченко.

7 февраля действующий президент УЕФА Александер Чеферин был переизбран до 2023-го года, в то время, как Павелко стал одним из семи новых членов исполкома организации.

Ранее программа Схемы провела расследование, согласно которому ФФУ вывела из своего бюджета более одного миллиона долларов через офшор в ОАЭ при закупке оборудования для завода по производству искусственных полей.

Теги:   ФФУ Андрей Павелко УЕФА Футбол

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