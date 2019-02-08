Возможности для развития. Павелко прокомментировал избрание в исполком УЕФА Сегодня, 00:39 53 Цей матеріал також доступний українською Андрей Павелко via Facebook Павелко стал одним из семи новых членов исполкома УЕФА Андрей Павелко via Facebook

Президент Федерации футбола Украины (ФФУ) Андрей Павелко высказался по поводу своего избрания в исполнительный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).



На своей странице в Facebook функционер написал, что его появление в исполкоме организации - это большая честь и огромная ответственность, а также высокая оценка проделанной ФФУ работы.

"Должность в исполкоме УЕФА — это новые возможности для развития украинского футбола и продолжения начатого ранее курса реформ", - отметил Павелко.

Глава ФФУ также поздравил с переизбранием президента УЕФА Александера Чеферина и поблагодарил за свою поддержку Сергея Бубку, Виталия Кличко, Олега Блохина, Игоря Беланова и Андрея Шевченко.

7 февраля действующий президент УЕФА Александер Чеферин был переизбран до 2023-го года, в то время, как Павелко стал одним из семи новых членов исполкома организации.

Ранее программа Схемы провела расследование, согласно которому ФФУ вывела из своего бюджета более одного миллиона долларов через офшор в ОАЭ при закупке оборудования для завода по производству искусственных полей.