Возможности для развития. Павелко прокомментировал избрание в исполком УЕФА
Президент Федерации футбола Украины (ФФУ) Андрей Павелко высказался по поводу своего избрания в исполнительный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
На своей странице в Facebook функционер написал, что его появление в исполкоме организации - это большая честь и огромная ответственность, а также высокая оценка проделанной ФФУ работы.
"Должность в исполкоме УЕФА — это новые возможности для развития украинского футбола и продолжения начатого ранее курса реформ", - отметил Павелко.
Глава ФФУ также поздравил с переизбранием президента УЕФА Александера Чеферина и поблагодарил за свою поддержку Сергея Бубку, Виталия Кличко, Олега Блохина, Игоря Беланова и Андрея Шевченко.
7 февраля действующий президент УЕФА Александер Чеферин был переизбран до 2023-го года, в то время, как Павелко стал одним из семи новых членов исполкома организации.
Ранее программа Схемы провела расследование, согласно которому ФФУ вывела из своего бюджета более одного миллиона долларов через офшор в ОАЭ при закупке оборудования для завода по производству искусственных полей.