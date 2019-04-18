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Вот это дебаты. Реакция соцсетей на феерический матч Манчестер Сити - Тоттенхэм

Сегодня, 04:04
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Вот это дебаты. Реакция соцсетей на феерический матч Манчестер Сити - Тоттенхэм - фото

REUTERS/Andrew Yates

Тоттенхэм сыграет в полуфинале Лиги чемпионов против Аякса

НВ собрал самые интересные комментарии соцсетей о матче четвертьфинала Лиги чемпионов, в котором Тоттенхэм проиграл Манчестер Сити со счетом 3:4, но вышел в полуфинал после домашней победы 1:0.

В ответном матче Лиги чемпионов Тоттенхэм со счетом 3:4 проиграл на выезде Манчестер Сити, но по сумме двух встреч за счет домашней победы 1:0 вышел в полуфинал.

В другом матче Ливерпуль со счетом 4:1 разгромил на выезде Порту и наряду с Аяксом, Барселоной и Тоттенхэмом стал полуфиналистом Лиги чемпионов.

НВ

Теги:   Тоттенхэм Манчестер Сити Лига Чемпионов Футбол

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