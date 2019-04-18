Вот это дебаты. Реакция соцсетей на феерический матч Манчестер Сити - Тоттенхэм Сегодня, 04:04 2508 Цей матеріал також доступний українською REUTERS/Andrew Yates Тоттенхэм сыграет в полуфинале Лиги чемпионов против Аякса REUTERS/Andrew Yates

НВ собрал самые интересные комментарии соцсетей о матче четвертьфинала Лиги чемпионов, в котором Тоттенхэм проиграл Манчестер Сити со счетом 3:4, но вышел в полуфинал после домашней победы 1:0.



В ответном матче Лиги чемпионов Тоттенхэм со счетом 3:4 проиграл на выезде Манчестер Сити, но по сумме двух встреч за счет домашней победы 1:0 вышел в полуфинал.



В другом матче Ливерпуль со счетом 4:1 разгромил на выезде Порту и наряду с Аяксом, Барселоной и Тоттенхэмом стал полуфиналистом Лиги чемпионов.



НВ